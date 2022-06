Az enumeráció részeként felvonulnak a hajdúváros kiemelkedő fegyverforgatói, vagyis a 2022-es városi díjak kitüntetettjei a Pajna Zoltán hajdúkerületi elöljáró által adományozott táltos Bocskai-kori szablya jelenlétében. Forró homok kavarog majd az alkonyati fényben a Nemzeti Lovas Színház parázspatájú ménei nyomán… A hajdúkapitány invitációját szürkemarhák szarvára erősítve küldte szét a szélrózsa minden irányába. Hívó szavára áramolnak a daliák Hajdúföld legkeletibb szívébe. Akár így is felvezethetnénk a július 1-én és 2-án megrendezésre kerülő városi fesztivált.

– A Hajdú Napok Vámospércs legreprezentatívabb eseménye, ami minden évben több ezer embert vonz, helyieket, környékbelieket, határon túliakat. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy valamennyi generáció otthon érezze magát nálunk, ezért életkori hangsúlyú programokat is felkínálunk a stílusgazdagság jegyében. Fellép a gyerekek kedvence, Tompeti; lesz kutyaiskola, erősember-bemutató, kisvonat, kirakodóvásár, vidámpark, tűzijáték, megmutatják magukat amatőr művészeti csoportjaink. Idén is élő, ingyenes nagykoncertektől zeng majd a sportpálya. Büszkeséggel tölt el, hogy elfogadta meghívásunkat a Hiperkarma, Horváth Tamás és – sokunk nagy örömére – a Neoton Família! Túlzás nélkül állíthatjuk, hazatér Vámospércsre a Nemzeti Lovas Színház. Ezúttal péntek este, sötétedés után mutatják be a Mátyás, az igazságos című darabjukat. A címszereplő – Bocskai István mellett – városunk legfontosabb patrónusa, sőt névadója, ezért is nagy várakozásokkal tekintünk a produkció elé – fogalmazott Ménes Andrea polgármester.

A Hajdú Napok idei mottója („Itthon: otthon a legkisebb hajdúvárosban”) jól kifejezi a település azon szándékát, hogy megtartsa, összegyűjtse és szétsugározza figyelemre méltó helyi értékeit, valamint hazavárja fiataljait. A kisváros kulturális és turisztikai innovációira jó példa a közelmúltban átadott Hajdú Látogatóközpont, a Térey János Városi Könyvtár, a Fátyol Zoltán Galéria, a Bocskai István Szülőföldkutató Tábor, a Hajdú Portya teljesítménytúra is.

Augusztusban Hajdúsárkány Filmfesztivál címmel első alkalommal rendez egyszerzős filmes seregszemlét Vámospércs, amelynek díszvendége Boros Lóránd kolozsvári rendező, színész, etnográfus lesz – tájékoztatott a város önkormányzata.