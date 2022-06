Egy úttörő debreceni kezdeményezés keretében a Gambrinus közben működő üzletek, szervezetek összefogtak a Cívis Ház Zrt.-vel, a DEMKI-vel és az önkormányzattal. Céljuk, hogy a belváros e karakteres, sokak által kedvelt, de az esti sétákból, a programkavalkádból eddig jórészt kimaradó szegletét minden második hétvégén pénteken és szombaton 16 és 22 óra között élettel, kreatív energiákkal töltsék meg.

A június 17-én startoló projektnek köszönhetően érkezik ide latin tánc, e-sportok, társasjátékok, utcazene, kiállítás, népművészet és kortárs dizájn – tájékoztatott a debreceni városháza. A projekt szlogenje: Teret nyitunk! A szervező közösség abban bízik, hogy a debreceniek újra felfedezik a Gambrinus közt, és megkedvelik majd a városba látogató turisták is. Olyannyira, hogy a nyár után is itt marad a nyüzsgés, ezért rengeteg ötlettel készülnek már most az őszre, de a téli hónapokra is.

Programok 06.17-18. Salsa/Koktélok hétvégéje

07.01-02. A magyar népművészet hétvégéje

07.15-16. E-sportok hétvégéje, Geek Day

07.29-30. Utcazenék hétvégéje

08.12-13. Könyvek hétvégéje

08.19-20. Virágkarnevál

Július 30-án és augusztus 19-20-án a korábbi években megismert Átjáró – népművészeti és iparművészeti – vásár színesíti a programokat.