A Napló cikke anno beszámolt arról, hogy a 38. „szabad május elseje” Debrecenben 7 órakor, zenés ébresztővel kezdődött. A Jerikó utcai szolgáltató központnál a Magyar Néphadsereg helyőrségi zenekara, a Fényes udvarban az Ifjú Gárda zenekara, az újkerti lakótelepen az Úttörőház zenekara adott térzenét. A felvonulás és ebéd után a nagyerdei színpadon az Ifjú Gárda zenekar, majd a folklórdélután műsorát láthatták-hallhatták az érdeklődők. A művelődési központ parkolójában 11 órától sport- és ügyességi vetélkedőt rendeztek, a központ melletti parkban ugyanekkor az Úttörőház zenekara, Szabó Viola és Sziki Károly zenés műsora is szórakoztatta a közönséget. A nagyerdei utcaszínpadon zenebohóc-együttes, Dánielffy Zsolt és Kelemen Csaba zenés műsorral, majd a Blattner bábegyüttes, valamint a Petőfi-iskola és az Úttörőház néptánccsoportjai léptek fel. Utánuk diszkót is rendeztek. A Medgyessy sétányon aszfaltrajzverseny volt, az Ifjúsági parkban este diszkó és popkoncert, a csónakázónál pedig a MN debreceni helyőrségének zenekara és szovjet katonazenekar szórakoztatta az arra járókat. A programok május 2-án, vasárnap is folytatódtak.

Vass Attila