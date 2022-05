Tehetségből és művészeti értékből nem szenved hiányt Nádudvar – derült ki a helyi népi kézműves oktatás 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen csütörtökön.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke

Forrás: Kiss Annamarie

Az eseményen Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke kiemelte, a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégiumból sok olyan tárgy kerül ki, amelyekből egyértelműen látszik, nagyon fontos szerepet tölt be az intézmény az egész oktatási struktúrában. – Fontos hivatása a pedagógus szakmának, hogy őrizzük a hagyományainkat, vissza tudjunk nyúlni a gyökereinkhez. Illetve hogy lássuk, mire képesek a diákok, és ezeket a tehetséges fiatalokat eljuttassuk arra a szintre, amelyre valóban képesek – mondta, hozzátéve, terveik szerint a jövőben tovább népszerűsítenék a szakgimnáziumot, akár kézműves versenyek szervezésével. – Ez egy nagyon befogadó intézmény, ahol határon túli, és sajátos nevelési igényű diákok is vannak, ezzel is bizonyítva, minden gyermek értékes, tehetséges.

Lebanov József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője

Forrás: Kiss Annamarie

Lebanov József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője a szakgimnázium évfordulója kapcsán elmondta, a magyar köznevelésben egy nagy léptékű megújítást hajtanak végre. Ennek eredményeképpen esélyegyenlőséget teremtő, versenyképes tudást biztosítanak, amelyben a felnövekvő nemzedékek valódi értéket segítő ismeretekkel gyarapodnak. – Egyre több lehetőség nyílik arra, hogy bárki bekapcsolódhasson a művészetekbe, kifejezhesse magát, elmondhassa a gondolatait, érzelmeket közvetíthessen – hangsúlyozta. Mint kifejtette, a gyermekek érdeklődését, tudáséhségének fenntartását támogatja a népművészet annak kreativitásával, a hagyományokra épülve. Elmondta, ahhoz, hogy a magyar társadalom nyitott szívekkel, értő fülekkel közeledjen saját nemzeti kultúrájához, fontos a tanulás ezen folyamatait támogatni.