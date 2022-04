A világhírű zenész-komikus páros, Aleksey Igudesman és Hyung-ki Joo virtuozitása, humora, kreativitása emberek millióival szerettette meg a klasszikus zenét; szerdán este a Kölcsey Központban is bemutatkoztak Play it Again című műsorukkal, melynek programját maga a közönség is alakította.

Forrás: Molnár Péter