Családi programok, főzőversenyek, tavasz, mulatság és a munka ünnepe. Csak néhány kifejezés, amely leginkább jellemző május első napjára, amely idén vasárnapra esik. Ez alkalomból megyénk számos településén készülnek rendezvényekkel.

– Főzőversennyel készülünk, ez már évek óta hagyomány nálunk. A gyerekeket népi körhintával, ugrálóvárral várjuk – mondta megkeresésünkre Vadászné Balogh Mária, a Szentpéterszegi Faluház és Könyvtár vezetője. A sportpályán színpadi műsorok, koncertek és egy-egy tányér babgulyás is várja majd a vendégeket.

Hajdúnánáson kétnapos programsorozattal köszöntik az év ötödik hónapját. Szombaton a Magyarságkutató Intézet fővédnöksége alatt első alkalommal rendeznek íjászversenyt több kategóriában. Mónus József világrekorder harci cél- és távlövő íjász lapunk megkeresésére elmondta:

a nevezők között lesz több világ-, Európa- és országos bajnok íjász; érkeznek hagyományőrző csoportok hazánk több szegletéből és Erdélyből is.

– A versenyen távlövészetben, zászlórúd- és karikalövésben is összemérhetik tudásukat a harcosok – ismertette a világrekorder íjász, aki maga is ajánlott fel díjakat azoknak, akik le tudják őt győzni a meghatározott távlövő kategóriákban. Vasárnap pedig nótakörök műsoraival, kézműves-foglalkozásokkal és fényfestéssel is várják az érdeklődőket a Köztársaság téri programokra.

Vasárnap délután a hajdúdorogi mozi udvarára invitálják a majálisozókat, ahol többek között a helyi hagyományőrző egyesületek műsorai, bábelőadás és színpadi műsor fogadja az érdeklődőket. A derecskei Sárostói sportpályán a helyi és művészeti csoportok műsorain kívül különböző sportprogramokkal és -vetélkedőkkel ünneplik a majálist. A Hajdúhadházi Majálisnak a vásártér ad majd otthont, amelyen játszóház és arcfestés is lesz a gyerekeknek, valamint a Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub szervezésében fogathajtó versenyeket is rendeznek. Gáborjánban családi főzőnap, operettkoncert, valamint a helyi óvodások és iskolások műsora fogadja az érdeklődőket az Arany János utcán.

Egy hét múlva is

Úgy döntöttünk, hogy mivel ezen a hétvégén több településen is lesznek rendezvények, amelyekre a mi lakosaink közül is sokan ellátogatnak, így mi egy héttel később, május 7-én tartjuk meg a gyermekmajálisunkat

– mondta megkeresésünkre Dézsi András, Sáránd polgármestere. A község sporttelepén egyebek mellett családi főzőversennyel, népi játszóházzal, sportprogramokkal, helyi és vendég művészeti csoportok műsoraival, rendőrkutya-bemutatóval, valamint koncerttel is várják az érdeklődőket. Pocsajon pedig a pótmajálison főzőversenyre, biciklitúrára és több koncertre is várják az érdeklődőket jövőhét szombaton a település sportpályáján.

Bekecs Sándor