Még egy éve sincs, hogy a Főnix Rendezvényszervező Kft. vezetői székébe ült, de már második otthonának tekinti a Kölcsey Központban berendezett irodáját a társaság ügyvezetője, Mészáros Réka. A harminckét éves kulturális menedzser Pestről Brüsszelbe, onnan Budára, végül a cívisváros legnagyobb kulturális intézményének élére, egyedül, nőként érkezett, személye azonban szemernyit sem emlékeztet a merev és egyenletek nyelvén kommunikáló szakmatársaihoz. Azt mondja, atipikus nő, szerintem viszont atipikus közgazdászkarakter.

Lenyűgöző nőerők



Mindig mindent a felmenőinknek köszönhetünk

– szögezi le először, amikor arról kérdezem, milyen befolyással volt eddigi életére a családi fészek, ahonnan elindult. – Rendkívül szerető és gondoskodó, nagy olasz családból származom, amelyben mindenki hangoskodik az ebéd közben, és nagy szeretettel vagyunk egymás iránt nemcsak a mikroközösségünkben, hanem a kiterjedt családi körben is – folytatja a mondottakat igazoló temperamentummal.



Nagyon erős és nagyon jó női példák, lenyűgöző karakterek voltak előtte mindkét felmenői ágon. Édesanyját annak két nővérével egyedül nevelte fel a nagymama. Fantasztikusan erős és sikeres nők lettek annak ellenére, hogy köztudottan nem volt könnyű a hatvanas években egyedülálló anyaként helytállni. A másik nagymama 92 évesen is makkegészséges, egyedül tart karban mindent. Édesanyja vegyészmérnökként végzett, de azóta számtalan szakmában megállta a helyét, amikor úgy érezte, hogy egy pályán kiteljesedett, ment tovább. Amikor még korántsem volt divat, Mészáros Réka úgy nőtt fel, hogy látta, több női szerep; az élethosszig tartó tanulás és a harmonikus családteremtés jól megfér egymás mellett. A szülei mindig bátorították, hogy tanuljon és csinálja azt, amit szeret, mert bárki bármit el tud érni, ha keményen dolgozik. Ezek a minták határozták meg aztán őt is.

Elesni jog, de felállni is



Mindenben úgy tudtam magam kipróbálni, hogy megadták a kellő bátorságot hozzá, de mindig tudtam, hogy van mögöttem támogató háttér. Így azért könnyű bátornak lenni. A gyerekeinknek szárnyakat kell adni, hogy bátrak legyenek az életben és gyökereket, hogy ne felejtsék el, honnan jöttek

– vallja.



Miheztartás végett meg kell kérdeznem, mit tesz, amikor meccset veszít. Szerinte mivel a kudarc is a élet része, nem kell tőle megijednünk, mert tanulunk belőle. Aki ennek tudatában van, az könnyebben tud előre menni. Mészáros Réka ezekben a helyzetekben időt ad magának és felteszi a kérdést: mi a következő lépés. – Mindig az segít, hogy nem kell rögtön mindenre tudni a választ, elég csak a következő kérdésre, aztán az élet majd adja a többit – mondja, és szerinte a kihívásokkal is könnyebb így megküzdeni. Nem az egész problémacsomagot kell megoldanunk holnapra, hanem csak egy, a következő lépést.

Rend a lelke



Le sem tagadhatná, mennyire szereti, hogy rengeteg ember veszi körül, de a nap végén nagy szükség van az elvonulásra. Igyekszik minél többet meditálni, hogy rendezze a gondolatait, illetve ki tudja kapcsolni az agyát.

Mindig vesd be reggel az ágyad, mert ezzel a nap első feladatát már teljesítetted. Ha életed legrosszabb napja is következik, ha hazamégy, lesz egy ágy, ami be van vetve. Néha egy ehhez hasonló mikrobüszkeség is nagyon sokat segít – mondja.



Ezt – teszi hozzá – olvasta valahol, és bevált. Megrögzött listázó. Igyekszik minél korábban felkelni, listázik, a füzetébe kézzel írott feljegyzések és az elvégzett teendők kipipálása csökkentik a stresszfaktort, valamint nyugalmat adnak a nap előtt. – Én már egy olyan generációba tartozom, amelyben nem jelent hátrányt, ha valaki nőként kerül fontos pozícióba. Ezt az utat elődeink és nőtársaink taposták ki, hazudnék viszont, ha azt mondanom, hogy nem találkozom prekoncepciókkal fiatal női vezetőkel szemben – hangzik a sajnos nem meglepő válasz az elmaradhatatlan „nők kontra elvárások” témakörében. Meggyőződése, hogy a nem, az életkor helyett a befektetett energiának és a kompetenciának kellene mérvadónak lennie.



Így látja magát és a helyzetét, de mit gondolhatnak róla a munkatársai? – Látják, hogy őszintén szeretem azt, amit csinálok, Lehet, hogy látják azt is, hogy középvezető voltam ugyan, de még nem vezettem céget, hogy tudok és akarok tanulni, és, hogy kicsit együtt is fejlődünk. Igyekszem önazonos maradni, ez volt az első fogadalmam, amikor Debrecenbe költöztem. Ritkán cselekszem egóból, és bár a közvetlenségemnek árnyoldalai is vannak, figyelek, hogy ne menjen a profizmus rovására – árulja el.

Atipikusan



Ahogy fogalmaz, atipikus nő a szépségápolást és a divat követését illetően.

A maga kedvére öltözik, nincs ideje szépségszalonra és elsősorban a lelkiállapota határozza meg, mennyire tetszik, amit a tükörben lát, fontosabb az egyensúlyra figyelni. Úgy véli, az ember lelkében dobozok vannak, és mindegyiket fel kell tölteni, legyen az a család, a barátok vagy az egyedüllét, az olvasás. Időnként megfigyeli, melyik dobozba kell töltenie, és ezek az élmények határozzák meg később, hogyan érzi magát.

Beszélgetésünk után eltűnődtem, hány prekoncepcióval is érkeztem Mészáros Rékához, aztán eszembe jutott, néha milyen áldásosan dőlhet le a mindenért és mindennel megküzdő hús-vér ember körüli bálvány.

SzD