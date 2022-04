Kettős magyar sikerrel zárult a Manchesteri Nemzetközi Fantasztikus Filmfesztivál húsvéti kiadása, a Grimmfest Easter. A hétfő este a Facebookon közvetített online díjátadón kiderült, hogy a Bergendy Péter rendezésében készült Post Mortem elnyerte a legjobb játékfilm díját és legjobb speciális effektekért járó díjat is - tudatta a Nemzeti Filmintézet (NFI) kedden az MTI-vel.

Mint írják, a díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött a Grimmfesten, melyet a Dread Central szakhonlap 2022-ben a világ legjobb horrorfesztiváljai közé sorolt. Az első világháborút követő spanyolnátha-járvány időszaka alatt játszódó kísértetfilm speciális effektjeit Hellebrandt Gábor, Benyó Zoltán, Deák Ferenc, Kósa László és Hardi Zoltán készítette.

A tájékoztatás felidézi, hogy a magyar filmalkotás már másfél éve sikerekkel járja a nemzetközi filmfesztiválokat. A film eddig mintegy 40 seregszemlére kapott meghívást, és Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Kanadában is több díjat nyert a legnépszerűbb zsánerfilmes mustrákon.

Az elmúlt év legkeresettebb és legtöbb országba eladott filmje a Post Mortem volt.

A Nemzeti Filmintézet a kísértetfilm külföldi forgalmazási jogait már francia, olasz, német, lengyel, szlovák, török és orosz forgalmazóknak is értékesítette Európában. A helyi forgalmazók Japánra, Dél-Koreára, Indiára, Délkelet-Ázsiára (köztük Szingapúrra, Vietnámra, Hongkongra, Malajziára, Ausztráliára), a latin-amerikai országokra, az Egyesült Államokra és Kanadára is megvásárolták a forgalmazási jogokat, ennek köszönhetően világszerte látható lesz a magyar alkotás, melyet a napokban mutatnak be a lett és a litván mozik.

Az elmúlt nyáron, az első Magyar Mozgókép Díjak zsűrije a legtöbb kategóriában (operatőr, vágó, látvány, maszk) Post Mortem alkotóit díjazta.

A Szupermodern Stúdió gyártásában készült filmalkotás a Nemzeti Filmintézet streaming platformján, a Filmio felületén is megtekinthető. Bővebb információk a díjakról a www.grimmfest.com weboldalon találhatók - áll az összegzésben.