Füst és rotyogó ételek illatának keveréke töltötte be délelőtt a nagyrábéi művelődési ház mögötti területet, a pavilonok alatt szorgos kezek készítették elő az alapanyagokat már a reggeli órákban, a bográcsokban pedig készültek a finomságok. Idén közül kilencven ételt neveztek be a versenyre, voltak olyan csapatok, amelyek több tányért is a zsűri elé vitték – ők biztosra mentek. A helyiek mellett a megye más településeiről érkeztek a nagyrábéi fesztiválra, sőt, a határon túlról is jöttek a sárréti rendezvényre, mely egy Hungarikum-pályázatból valósult meg.

A hungarikumok mellett a nemzeti és a helyi értéktárba felvett értékek is előtérbe kerülnek most. Ez az ételekben is megjelenik, hiszen a halészlé és a karcagi birkapörkölt hungarikum, van, aki ezeket készíti el

– tudatta Gyányi István kulturális szervező.