Horváth Andrea a Debreceni Német Kulturális Fórum (Deutsches Kulturforum Debrecen) elnökeként az egész koordinációt intézte, s megítélése szerint a legnehezebb a sok szereplő összehozása volt. A záróünnepségen is diplomáciai, gazdasági, kulturális, oktatási vezetők, képviselők, tanárok vettek részt, és tapasztalataik szerint megérte a szervezést, hiszen bebizonyosodott, mennyire remek Debrecenben az, hogy ennyien érdeklődnek a német iránt. Az elnök emlékeztetett: Debrecenben a cégek és az oktatás mellett német kisebbségi önkormányzat is működik, a Német Kulturális Fórumnak pedig a fő célja a német kultúra magyar nyelven történő közvetítése a cívisváros és a régió számára.



A záróünnepségen Papp László polgármester elsősorban azon német nyelvi, gazdasági és kulturális szereplőkről beszélt, akik révén Debrecenben sokrétűen jelen van a német nyelv és kultúra, és ezáltal nagyon élő a német–magyar személyes, gazdasági és kulturális kapcsolat. Jean-François Paroz, Svájc magyarországi nagykövete szintén a német nyelv fontosságát emelte ki, mely az igazi plusz az angol mellett, és kilátásba helyezte, hogy ősszel svájci napok lesznek Debrecenben. Utánuk felszólalt a német nagykövetség kultúrattaséja, Katja Dorrmann is, aki az egész fesztivál célját fogalmazta meg, nevezetesen, hogy

a gyerekek és a jövő érdekében az oktatásnál kell elkezdeni azt a munkát, amely révén a gyerekek számára a német nyelv erős marad.

Mindeközben nagyon jól is szórakoztak, köszönhetően a bajai művészeti csoport fiataljai által prezentált produkcióknak. A fesztivál szombaton a DEAC-pályán futballtornával zárul (hiszen a foci is a német kultúra jelentős része), amelyre nyolc cég állított labdarúgócsapatot. Horváth Andrea kérdésünkre arról is tájékoztatott, hogy szeretnék ezentúl minden évben megrendezni a Wunderbar Fesztivált. Ugyanakkor hangsúlyozta: a Debreceni Német Kulturális Fórum a fesztiválon kívül is nagyon aktív, hiszen például nyáron ismét lesz ingyenes mozijuk a Batthyány utca 24. szám alatt (ugyanitt a fesztivál részeként hétfőn kiállításuk is nyílt), emellett ismét rendeznek két dzsesszkoncertet, és további előadások várhatók ősszel is, a színházban.



VA