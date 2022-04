A bulgáriai Sumenben, a német Stuttgartban, és a portugál Setubalban is bemutatkozik a debreceni kultúra májusban, részeként annak a törekvésnek, hogy a cívisváros minél szélesebb művészeti palettával jelenjen meg külföldön – derült ki Puskás István alpolgármester tájékoztatóján kedden a Kölcsey Központban.

Emellett Berlinben és Nagyváradon is programokat szerveznek, nyáron pedig helyben új zenei tehetségkutató debütál, amire máris nagy az érdeklődés – hangzott el.

Forrás: Czinege Melinda

Nem csak papíron marad a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a debreceni önkormányzat közötti, március elején aláírt kulturális diplomáciai együttműködési megállapodás Puskás István alpolgármester szavai szerint. Hangsúlyozta, a külügyminisztérium intézményhálózatának segítségével valósulnak meg a programok, melyek közül az első tulajdonképpen már le is zajlott: a nemrég megnyílt Londoni Magyar Kulturális Központban április 11-én Áfra János debreceni költő volt a vendég egy sikeres beszélgetős esten.

Ezt az alkalmat kihasználva Debrecenről szóló imázsfilmeket is vetítettek az érdeklődőknek.

– A Lighthouse fényművészeti csoport Kölcsey Központ kávézójának kirakatában látható projektje hamarosan továbbutazik Bulgáriába. Miért éppen oda? Idén emlékezünk Kossuth Lajos születésének 220. évfordulójára. Kevésbé ismert, hogy Bulgáriában a nyugati modernizáció első epizódjaként tartják számon a Kossuth-féle magyar emigráció ott töltött hónapjait; gyakorlatilag a nyugati kultúra Kossuthékkal érkezett meg 1849 őszén – adott hátteret a döntéshez az alpolgármester. – Erre szeretett volna emlékezni a Szófiai Magyar Kulturális Intézet, és ahogy akkor a legmodernebb európai kultúrát vitték Kossuthék Bulgáriába, úgy most a fényművészetnek, a kortárs képzőművészet avantgardjának eszközével beszéljük el újra ezt a történetet – mondta Puskás István. A program május 9-én Debrecen testvérvárosába, Sumenbe érkezik, majd két hét múlva Szófiába megy tovább.

Forrás: Czinege Melinda

– Május 11-én Németországban, Stuttgartban nyílik kiállítás, mely a Modem gyűjteményéből válogat, segítve azt a célt, hogy a német gazdaság egyik legfejlettebb régiójában rendszeresen felhívjuk a figyelmet városunk értékeire. A hónap végén a Modemben egy országosan is jelentős kortárs képzőművészeti tárlat kezdődik Lakner László életművéből, ehhez kapcsolódóan nyáron Berlinben egy katalógusbemutatóval fogunk ízelítőt adni Debrecen kultúrájából – sorolta Puskás István.

További programként említette, hogy május 14-én a portugáliai Setubalban mutatkozik be a cívisváros; május 15-29 között Nagyváradon, a 30. Festum Varadinumon az „erős” debreceni jelenlét az előző évekhez képest még színesebb, frissebb, innovatívabb porgramokkal jelenik meg, és ott leszünk a bihardiószegi Bakator fesztivál on is. – Bejárja Európát a debreceni kultúra – összegzett az alpolgármester.

Forrás: Czinege Melinda

Újságírói érdeklődésre válaszolva azt mondta, Debrecennek jó adottságai vannak ahhoz, hogy a gazdasághoz hasonlóan kultúrája is meghatározó súllyal legyen jelen a régióban, például a Modem a Dunától keletre a Kárpát-medence legfontosabb kortárs képzőművészeti kiállítóhelye. Ugyanakkor a külkapcsolatok építésében előtérbe kerülnek a nyelvfüggetlen műfajok, mint a képzőművészet vagy a zene. Azt is elárulta, júliusban Debrecenben egy új nemzetközi verseny, a Kodály-tehetségkutató indul, amit máris jelentős nemzetközi érdeklődés övez.

SzT