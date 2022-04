Imádság a békéért

Az idei programsorozat középpontjában a béke áll, amire ma is nagy szüksége van a világnak. A szomszédságunkban dúló háború idején a határon túli magyarokért is imádkozhatnak majd a látogatók. E szándékot erősíti az is, hogy a keresztút eseményéhez ez alkalommal három nagyváradi püspök – Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke, Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Virgil Bercea, a Nagyváradi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke – is csatlakozik.

Debrecen történelmi múltja, jelene és – remények szerint – jövője is erősen kötődik a hithez, a valláshoz, felekezetektől függetlenül – emlékeztetett Papp László polgármester. Éppen ez indíthatta útjára a virágvasárnapi találkozó gondolatát is: a vallás közösségi erejét a templomok falai közül kilépve, együtt, a város utcáin is megélhetik a hívők.

– Ha a keresztúton együtt járunk, akkor olyanokat is hozzásegíthetünk a válaszhoz, akik nem a Jóistenhez fordulnak a segítségért – hangsúlyozta Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája.

A sajtótájékoztatón Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke a keresztút lelki jelentőségéről beszélt. Szavai szerint a lelki békéért, az egymás közötti szeretet növekedéséért való imádsággal másoknak is példát mutat Debrecen. Zakariás könyvéből idézve Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke arra emlékeztetett: az ószövetségi korban a testvérháború idején a próféta megjövendöli a békesség fejedelmének érkezését. A programsorozat részeként a Szent Anna-székesegyházban a Csokonai Színház kórusa is előadást tart. Ács János karmester úgy fogalmazott: ami Debrecenben történik, az a kereszténység győzelme.

BBI