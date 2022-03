Szabó Kimmel Tamás színművésszel kiegészülve mutatta be vasárnap harmadik nagylemezét az idén négyéves zenekar, melynek tagjai most a Fulladok című dal videóklipjéről rántották le a leplet. Az új szám is hallható volt Budapesten március 6-án a Müpa Fesztivál Színházában, ahol egy este erejéig találkozott az Utazók-koncert hangulata a színházi előadások megoldásaival – tájékoztatta a Naplót Posta Máté, aki a zenekar menedzseri teendőit látja el.

A formáció kissé elrugaszkodott a megszokottól, és egy olyan előadást hozott létre, amely nemcsak koncert-, de színházi elemeket is megmutatott. Jelen voltak versek, monológok, közjátékok és persze dalok, mindemellett kiegészültek fúvósokkal és vonósokkal. A Müpa közönsége megkapta az első két lemez egyvelegét és a harmadik lemezt egy olyan formában, ahol a színház is teret kapott.

Az előadás címe a Nálad hagytam magam, mely tovább viszi az új, a Szimpla vágyak névre keresztelt album üzenetét és lelkivilágát. – Bevállalósabb lett ez az album. A problémáim, az érzéseim nyíltan vannak kimondva, mégis bulizósabb hatást kapott. Hogy ez mit jelent, és miért? Általában az emberek nagy részét este éri el az őszinteség, amikor kiadják magukból a feszültséget. Buliznak, majd hajnalban mindent elmondanak egymásnak. Valahogy így íródott meg ez az album is – jegyezte meg Dánielfy Gergő.

A Szimpla vágyak egyik központi dala a Fulladok lett, melyhez most klip is készült. A klip rendezője Gőz Márton volt, és egy teljes napon keresztül forgott az anyag. – Milyen furcsa mai szemmel nézni, hogy január elején még jó hangulatban forgattuk ezt a klipet, és nem gondoltuk volna, hogy bárkinek is fegyvert kéne ragadnia komolyabb indok miatt. Ma visszanézve a klip talán egészen más értelmet nyert, mint amiért elkészítettük, úgy tűnik, az élet hoz ilyen fordulatokat… – tette hozzá Gőz Márton.

