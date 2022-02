A New York-i illetőségű Actors ­Awards díjkiosztó szakmai zsűrije november–december hónapokban a legjobb színészpáros arany fokozatú díját Mácsai Pálnak és Alföldi Róbertnek ítélte az Imposztor című magyar kisfilmben nyújtott alakításukért – értesült a Napló a rendezőtől, a debreceni származású Pinczés Dávidtól.



A kéthavi szemlézésű amerikai online fesztivál 17 ország 84 pályázója közül találta kimagaslónak a magyar alkotásban furcsa párként induló, majd váratlan párhuzamra lelő karakterek megformálóinak művészi teljesítményét. Az őszi bemutatása óta töretlen népszerűségnek örvendő Imposztor már több mint 75 ezer megtekintésnél jár a világhálón – tudtuk meg.



Pinczés Dávid – akire a Napló hűséges olvasói az egykori mozikritikáiról is emlékezhetnek – elmondta: – Kifejezetten örülök, hogy a különféle leküzdhetetlen, nem ritkán mentális megpróbáltatásaink feloldását célzó, s reményeim szerint sokak lelkébe betaláló történetünkhöz két ilyen korszakos zsenit sikerült megnyernünk. Örömömet csak fokozza, hogy noha mindössze két napunk volt a közös munkára, önzetlen rendelkezésre állásukat, nyári éjszakába nyúló maximális koncentrációjukat és kiváló dinamikájú, érzékeny – nem mellesleg kuriózumszámba menő – közös játékukat már nemcsak a hazai közönség, hanem egy, a világ túlsó pontján ülő szakmai grémium is elismerésével jutalmazta.

Meglepetésbombát ígér



Az interneten szabadon megtekinthető, 19 perces rövidfilmben Mácsai Pál egy imposztorszindrómától gyötrődő csillagászt alakít, aki nem érzi magát elég jó szakembernek, rettentően tartván attól, hogy eddigi eredményeit a csillagásztársadalom nevetségesnek találja, korábbi sikereit pedig talán csak a szerencsének köszönheti. Mindeközben Budapesten példátlan, teljes áramszünet közeleg – ezt nem kevésbé hiteles személy, mint Erős Antónia mondja be az RTL Klub híradójában. A sötétbe boruló éjszakát a megszületni nem akaró felfedezés küszöbén őrlődő csillagász a Svábhegyen lévő csillagvizsgálóban tervezi átvészelni. Az elmélyült teleszkópozást Alföldi Róbert alakításában egy különös pizzafutár zavarja meg, aki bár vibrálóan idegesítő figura, talán épp ő segíthet a professzornak új megvilágításba helyeznie vizsgálódása valódi tárgyát… saját magát. A sztori napjaink kaotikus világában kifejezetten lélekemelő, kultúrkör-specifikus meglepetésbombával kecsegtet – olvasható a film összefoglalójában.



Az Imposztor más kisebb fesztiválokon is hódít, többek között londoni, párizsi, New York-i és svéd szervezetektől is kapott már elismerést. Az alkotók reményei szerint a nagyérdemű hamarosan nemcsak az interneten, de valódi nagyvásznas, mozis vetítéseken is találkozhat vele közelgő hazai filmfesztiválokon.

Díjözön, két másik zsenivel



Pinczés Dávidnak az előző, Végtelenben kettő című rövidfilmje szintén nagy sikert aratott. A mű a 2020. őszi bemutató óta több mint 54 ezer megtekintéssel büszkélkedhet a közismert internetes videómegosztón, alkotói pedig tizenkét különféle nemzetközi filmfesztiválon nyertek díjat. Ahogy arról annak idején a Napló is beszámolt, a Végtelenben kettőt ugyancsak két színészzseni: Cserhalmi György és Dunai Tamás játéka teszi emlékezetessé, két zsörtölődő öregembert alakítva, akiknek társalgása különös fordulatot vesz.

A rendező, aki jó ideje már a fővárosban él, a Werk Akadémia filmes kurzusán vizsgadarabként készítette el a Végtelenben kettőt. Forgatókönyve Pinczés Dávid öccse, Máté novellája alapján készült – csakúgy, mint az egy évvel későbbi Imposztoré.

