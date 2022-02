Papp János etnográfus halálának huszadik évfordulója alkalmából léptek színpadra szombaton a Pendely Énekegyüttes-család és a Törköly Zenekar tagjai Nyírábrány művelődési házában. A megemlékezésen közreműködtek a település általános iskolásai és a Hajdú Néptáncegyüttes művészei is, fellépésük után Tóth Lilla művészeti vezető idézte fel a népzenetudomány doktorának kulturális örökségét.

Papp János 1928. július 23-án látta meg a napvilágot Nyírábrányban, hatgyermekes földművescsaládban. Az elemi osztályokat szülőfalujában végezte, majd középiskolai és megszakadt egyetemi tanulmányai Debrecenhez kötötték. Módszeres és tervszerű gyűjtési tevékenysége 1956-ban vette kezdetét, hangfelvételekre alkalmas eszköztárral és módszertani háttérrel 1958-tól rendelkezett. Hagyatékának jelentős része: 119 jegyzőkönyv és 140 magnetofonszalag a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetébe került.

– Sikeres kórusokat épített fel, gyakorló iskolai tanár volt, majd a Debreceni Tanítóképző Intézet docense lett. Kodály Zoltán ajánlására került a debreceni néprajz tanszékre, s ott le is doktorált. Nyírábrány népzenei monográfiáját szerette volna elkészíteni, csaknem ezer felvételt gyűjtött össze ebben a témában, a gyűjtemény azonban máig nem jelent meg. Ezeknek a pótolhatatlan felvételeknek a gondozásán, életre keltésén jelenleg is dolgozunk, hogy minden dallam visszajuthasson a szülőfalujába

– fogalmazott Tóth Lilla. A megemlékezés közönsége az 1950-es évekből is hallhatott hangfelvételeket. A Most jövök Ábránybul… című emlékdélután egyben annak a kiállításnak a nyitónapja is volt, mely Papp János munkásságának legfontosabb írott emlékeit vonultatja fel a művelődési ház fogadóterében.

SZD