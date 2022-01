Minden eddiginél több filmélményt ígér a 6. Magyar Filmszüret az Apolló moziban, ahol néhány nap múlva az elmúlt két év hazai terméséből szemezgethetünk. Fejér Tamás, az Apolló mozi vezetője csütörtökön a Naplónak elmondta, hogy az idei seregszemle január 27. és február 11. között ötven mozifilmet és tizenhét közönségtalálkozót kínál a filmimádóknak.



Lesznek visszatekintő és premier előtti vetítések is, különösen várom az idei film­szüret első vetítését, a Kilakoltatást, de Fabricius Gábor, Gáspár Tibor és Herendi Gábor közönségtalálkozói is izgalmasnak ígérkeznek

– összegzett a mozivezető.

A védnökök



Fabricius Gábor az Eltörölni Frankot díszbemutatójára érkezik a filmszüretre, ahol a vetítés után vele és a főszereplő Fuchs Benjáminnal találkozhatunk. A film 1983-ban, a vasfüggöny mögött játszódik. Frank, egy underground zenekar karizmatikus frontembere nem tud beilleszkedni a szocializmus orwelli csendjébe, képtelen tartani a száját. Politikai pszichiátriára kerül, ahol a rendszer ellenségeit titokban, kínzások közepette próbálják elhallgattatni. Súlyos trip veszi kezdetét, amely a társadalom sorsdöntő dilemmáira keresi a választ.



A 6. Magyar Filmszüret volumenéről többek között a két védnök, az Arany Medve-díjas Enyedi Ildikó és az Oscar-díjas Deák Kristóf neve is tanúskodik.

Enyedi Ildikóval két alkalommal is találkozhatunk a fesztiválon, mivel a Testről és lélekről című 2017-es romantikus drámája és a tavaly bemutatott Feleségem története is műsoron lesz. Deák Kristóf első nagyjátékfilmjét, Az unokát már egy ideje játssza a debreceni mozi, a filmszüret közönsége azonban személyesen is találkozhat a rendezővel a vetítés utáni közönségtalálkozón. Eddig Csak a Valami Amerika-filmekből ismerhettük, most viszont a valóságban is vetítik szintén Herendi Gábor rendezésében a Bűnös várost, de a Toxikomát is újra műsorra tűzik a szervezők.



A bemutatók mellett igazi klasszikusok is lesznek, köztük a Jób lázadása, a Szegénylegények vagy a Száműzöttek. Minden elő­adás és közönségtalálkozó helyszíne az Apolló mozi Kertész Mihály terme lesz, a részletes program az Apolló mozi honlapján és a 6. Magyar Filmszüret Facebook-eseményénél található meg.

SZD