Ilja Bocsarnikovsz rendezésében a darab főszerepeiben Vranyecz Artúr és Mercs János lép színpadra. A színészek ismerős érzéssel kezdtek próbálni, hisz a Hogyan nevezzelek? című népszerű francia vígjátékban szintén Ilja Bocsarnikovsz rendezésében már ízelítőt kaptak és adtak a nézőknek is az egy helyszínes, párkapcsolati, magánéleti problémákat feszegető, sajátos humorú francia komédiából. A Vranyecz Artúr által játszott figura, Pierre mások esendőségén szórakozik, szerethető attól lesz, hogy az ő esendősége is láthatóvá válik. – Mindannyian értelmes, normális, intelligens embernek gondoljuk magunkat, de bizonyos kritikus helyzetekben, szituációkban ez megkérdőjeleződni látszik. Közös sajátosság még, és itt Molnár Ferenc darabjait is említhetném, a külső nézőpont, a harmadikszem-effektus: az a szituáció, amelyet nehéznek, fájdalmasnak élünk meg, kívülről nézve, a dolgokat teljes összefüggésében látva roppant egyszerű, vicces is lehet, elemelkedik a megélttől − vallja a darabról a színész a teátrum honlapján. A további szerepeket Bakota Árpád, Edelényi Vivien, Kránicz Richárd, Papp István és Tolnai Hella játssza.

HBN