A mai Nagyállomás és Holló János utca között elterülő Petőfi tér a lánglelkű költőről kapta a nevét, aki 1843/44 telén abban a – bitófára néző – házikóban fagyoskodott, mely a mostani tér délkeleti szegletében állt. A hely kezdetben csak az indóház és a mai Wesselényi utca között feküdt. A neve 1863-tól 1927-ig Népkert volt, utána lett Petőfi, de még akkor is ugyanannyi területen. A mediterrán oázis másik ékessége a Nagyállomás palotája volt, mely 1902 nyarán nyílt meg Pfaff Ferenc tervei révén. A gyönyörű épületegyüttest 60 éve bontották le.

Az állomáspalota 1940-ben | Fotó: Fortepan

A mostani Holló János és Wesselényi utcák között nem tér volt, hanem szép utcák húzódtak ott: a Hunyadi, Deák és Várad utca is. Rajtuk pedig a Royal Szálloda, a törvényszéki palota és a nagy zsinagóga is tündökölt. A ma ismert tér méretének létrejöttében az 1944-es bombázások csak részben játszottak szerepet. Sok épület a légicsapások miatt tűnt el a föld színéről, de több túlélő háznak a „városrendezés” okozta a vesztét. Így mára a kamarapalota, részben a törvényszék és a szemközti kollégium maradt meg. A romok eltakarítása után itt állították fel 1949-ben Medgyessy Ferenc Petőfi-szobrát is, amit a Bem téri Országzászló egyik szobrából öntöttek. A mű jobbján lévő épületre később újabb szintet húztak, hogy egyforma legyen a szomszédos beton­objektummal.