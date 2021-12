A Batthyány utca 1. szám alatti kiállítóhely egyfajta „irodalmi kávéházként” is működött a járvány előtt, számos rendezvénnyel, Erdei Sándor újságíró, költő moderálásával. Ez a sorozat most újraéled: november 25-én, 16 órától mutatják be Bakó Endre könyvét Színe és fonákja (Írások Szabó Magdáról) címmel. Az írónő hallatlan népszerűségnek örvend Debrecenben, s Bakó Endre is tiszteli az ő munkásságát. Ám úgy van vele, mint Arisztotelész: „szeretem Platónt, de az igazságot még jobban szeretem”. Könyvében összehasonlítja az írónő és családja életének tényvalóságát azzal a képpel, amely a regényművészetében rajzolódik ki erről a témakörről.