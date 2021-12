Pedig az alapállás még működhetne is bizonyos keretek között: egy mestertolvaj mindenáron szeretné összelopkodni Kleopátra három aranytojását némi (na jó, egészen busás) pénzjutalomért cserébe dúsgazdag megrendelőjének, de mindebben riválisa és egy FBI-ügynök is meg akarja akadályozni. A legalapvetőbb kalandfilmes sztori ez, ami ugyan egy MacGuffin körül bonyolódik (ezt Reynolds karaktere ki is mondja a filmben), de egy csomófelé el lehetne vinni, az író és rendező Rawson Marshall Thurber valahogy mégis eléri, hogy az egyébként korrekt első harmad után már komoly kihívás legyen a képernyő előtt maradni. A történetet egy pontot követően sajnos nem szövögetik, hanem rugdossák, mégpedig izomból, és bár becsúszik egy-egy csavar, nem lehet őket komolyan venni, annyira legyengíti őket a forgatókönyv.