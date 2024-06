Minden korosztályra figyeltek a tervezés során

– Nagy öröm körzetünk számára a Vezér utcai tározó, igazi kincsként tekintünk rá. A helyiek már Vezér utcai tó néven illetik. Később szeretnénk hivatalosan is nevet adni neki, amelynek kiválasztását hasonlóan közösségi akcióként tervezzük, online formában – fejtette ki Katona Erzsébet önkormányzati képviselő. Kiemelte, a tervezés során igyekeztek minden korosztály igényeit figyelembe venni. Elmondta, a kutyatulajdonosok már birtokba is vették a tó környezetét, így kutyaürülékgyűjtő-edényzeteket is kihelyeznek.