Még 2019-ben indította el Debrecen önkormányzata az „Ültessünk 10 ezer fát Debrecenben!” programot, ez év április 30-án került földbe az utolsó csemete. A faültetés ezzel azonban nem állt meg, június 6-án elindult az „Újabb 10 000 fát ültetünk” program. Mielőtt azonban lapátot ragadtak volna a jelenlévők Józsán, a Sillye Gábor utca végén, Balázs Ákos alpolgármester számolt be az újabb akció részleteiről. Emlékeztetett, a város közgyűlése év elején fogadta el a Zöld Kódexet, ami 50 intézkedést tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan tud Debrecen zöld és fenntartható módon fejlődni. Józsát is több, megvalósult intézkedés érintette, többek között elhozták a Tisza vizét Tócóba, véderdőket telepítettek, valamint Józsán lesz két mérőállomása is a környezeti ellenőrző rendszernek.

Balázs Ákos a faültetés előtt tartott sajtótájékoztatón többek között a Zöld Kódexről is beszélt

Forrás: Kiss Annamarie

A város levegőminőségét akkor tudjuk jelentősen javítani, ha felkutatjuk azokat a mezővédő erdősávokat, amik a ’80-as években léteztek. Megnézzük, hogy azok megvannak-e még, ahol nincsenek, ott próbáljuk ezeket visszaállítani

– emelte ki. Balázs Ákos szerint ennek Józsa esetében nagy jelentősége van, hiszen mezővédő erdősávok a szántőföldről, illetve a közlekedésből érkező szállóport jelentősen meg tudják fogni. Tudatta, ezen a helyszínen is volt korábban ilyen erdősáv.

A faültetéssel elindulni az „Újabb 10 000 fát ültetünk” program

Az alpolgármester a továbbiakban arra is kitért, a környezetvédelemhez partnerekre van szükség, a debrecenieket és a debreceni cégeket is szeretnék bevonni. Felidézte, évekkel ezelőtt indították útjára a Fenntartható Debrecen díjat, amit azok a vállalkozások kaphatnak meg, akik zöld és fenntartható módon építik a cégük a jövőjét.