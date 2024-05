A Night Drive show-val startol el péntek este a Debrecen Drive. Az egész hétvégét felölelő rendezvény azonban nemcsak a látványról szól, hanem előrevetítheti közlekedés következő 10-20 évét is. Az elektromobilitás egyre gyakrabban szóban forgó téma, és Debrecen ennek centruma lehet Európában, ezért is tartották meg a Debrecen Drive szakmai konferenciáját pénteken a Nagyerdei Stadion sajtótermében.

Kihívások és megoldások az e-mobilitás új központjában című konferenciával indított pénteken a Debrecen Drive

Forrás: Czinege Melinda

Debrecen Európa gazdasági, ipari és innovációs központja is lehet

Papp László polgármester köszöntőjében rámutatott, hogy Debrecen egy olyan időszakát éli jelenleg, amikor élére állhat egy jövőbemutató átalakulásnak. Hangsúlyozta, komoly kihívásokkal jár minden ilyen folyamat, azonban Debrecen és a régió az ország, sőt akár Európa gazdasági, ipari és innovációs központja is lehet. Megjegyezte, a járműipar lehet a következő évtizedekben a helyi és a regionális gazdaság húzóágazata. Mint elmondta, a hagyományos iparágak jelentősége egyre inkább csökkent, egyre több ember veszítette el a munkahelyét, ezért új lehetőségeket kellett keresni. Az együttműködés során azt a célt fogalmazta meg a város vezetősége és a Debreceni Egyetem, hogy olyan gazdaságot építsenek, mely esetében az innovációnak kiemelkedő jelentősége van.

Ez az az időszak, amit reményeink szerint évek múlva úgy fognak emlegetni, hogy Debrecen megkapta az esélyt arra, hogy a 21. század sikervárosa legyen Magyarországon és Európában, Debrecen pedig élt a lehetőséggel

– mondta Papp László. Hozzátette: az egy évtized alatt beáramló körülbelül 12,5 milliárd eurónyi működő tőke bár nagy léptékű fejlődés, viszont ennek kezelése kihívást jelent, ahogy az is, hogy létrejött közel 20 ezer munkahely néhány év leforgása alatt. Rávilágított, hogy 2015-ben indítottak el olyan folyamatokat, amelyek növelik a kapacitást az oktatás területén, és ennek meg is lett az eredménye: A Debreceni Szakképzési Centrum 2024-re majdnem megduplázta diákjainak számát, a Debreceni Egyetem műszaki, valamint mérnöki szakjai pedig megerősödtek, és most is jelentős infrastrukturális fejlesztések zajlanak ezeken a területeken.

Papp László, Debrecen polgármestere

Forrás: Czinege Melinda

A következő évekre nézve megoldott kérdés a szakemberképzés Debrecenben. Egy város szempontjából pedig nemcsak az a jó, ha gazdag, hanem az is feltétel, hogy élhető legyen

– húzta alá a polgármester. Elmondta, hogy a Debreceni Egyetemmel való együttműködés során olyan környezeti ellenőrzőrendszer kialakításáról döntöttek, amely egyedülállóan képes kontroll alatt tartani a város gazdasági folyamatait.

A Debrecen Drive tanácskozásán kiderült, milyen szakemberekre van kereslet a BMW-nél?

Szilvássy Zoltán rektor szerint az év eleje óta jelentősen csökkent az elektromos meghajtású járművek ára az állami támogatásoknak köszönhetően – többek között vállalatok, flottakezelők és kisvállalkozások részére legalábbis. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy az elektromos közlekedési eszközök értéke a belső égésű járművekéhez hasonló már.

Rávilágított a Debreceni Egyetem egyik nagy erősségére: az intézmény számos iparágban képviselteti magát együttműködéseinek köszönhetően, és már kialakulóban van a járműiparral való kollaboráció is – többek között a BMW-vel és az elektromos meghajtást elősegítő akkumulátorgyárakkal.

Szilvássy Zoltán az oktatás szerepét is kiemelte: nem csak az a cél, hogy szakembereket képezzenek a nagyvállalati igényeknek megfelelően. Példaként említette meg a BMW-t, aminek a nemzetközi hálózatában a Debreceni Egyetem vezető szerepet tölt be. Közös tervezések zajlanak, emiatt pedig keresi a cég a jogászokat és a közgazdászokat többek között, illetve szem előtt tartják a Műszaki Kar innovációs és technológiai képességeit is. – Debrecen országos szinten biztosan vezető szerepet tud betölteni az elektromobilitásban – szögezte le a rektor.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora

Forrás: Czinege Melina

Az elektromobilitás 2030 után teljesen megváltoztathatja a közlekedést

Bói Lóránd, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkára előadásában az elektromobilitás, illetve a közlekedésstratégia kihívásairól és az alkalmazandó megoldásokról beszélt.

Rávilágított: 2035-ben már csak elektromos személygépkocsikat lehet beszerezni az Európai Unió által meghatározott jogszabályok értelmében. Nem csak az autókra terjednek ki a belső égésű hajtással működő járművek visszaszorításáról szóló rendeletek: 2030-ig a tehergépjárművek és buszok 43 százalékának kell tiszta hajtással működni, 2040-ig pedig 90 százalékának – a városi autóbuszok esetében ez az arány 2030-ig 90 százalék, 2040-ig 100 százalék.

Bói Lóránd, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkára

Forrás: Czinege Melinda

– A járműgyártásban van egy új irányelv, amely az újrahasznosított anyagok felhasználását írja elő, ez pedig hozzájárul elektromobilitás elterjedéséhez. Ezt a folyamatot Magyarország a Nemzeti Hidrogénstratégia elfogadásán keresztül szeretné elérni – fogalmazott Bói Lóránd. Megjegyezte, az egyre inkább elterjedő elektrombilitás fontos szerepet tölthet be az Építési és Közlekedési Minisztérium által megújítani kívánt KRESZ-ben is. Erre elmondása szerint például szolgálnak a DKV-szakemberek tapasztalatai, miszerint másabb vezetni az elektromos meghajtással működő járműveket. Emellett a mikromobilitási eszközök (pl. kerékpár vagy roller) szabályozására is sor kerül, ezek csak tisztán elektromos meghajtásúak lehetnek.