Hamar István horgász minap gyönyörű pontyokat fogott a Látóképi-tározón, melyről rövid beszámolót is készített – osztotta meg közösségi oldalán a népszerű horgászhely. „Délután öt órakor érkeztünk ki Látóképre a családdal. Szerencsére a 6-os állás szabad volt, így tettem egy próbát. Gondoltam, hogy az elmúlt napok meleg időjárása jó hatással lehet a helyre, és bíztam a hidegfrontban is, ami az éjszaka folyamán tört be. Várakozásaimon felül adta a halat a tározó. Még világosban sikerült az első halakat matracra fektetni, de mint szokott lenni, a sötétedés jótékonyan hatott a halak kapókedvére. Sikerült két szebb pontyot fogni, 16 és 18 kiló felettiek voltak– olvasható a bejegyzésben.