„Szeretnénk felhívni a figyelmet egy olyan tendenciára, amely az utóbbi időben drasztikusan erősödött a társasházak közvetlen közelében található játszótereken. Gyakran tapasztaljuk, hogy a gyerekek a játék örömét, az őket ért pozitív, vagy éppen negatív hatásokat fülsértő sikítással, kiabálással, éktelen sírással, toporzékolással fejezik ki. Jellemzően reggel 9-től sötétedésig, de nem ritkán még az után is hallgatni kényszerülünk a hangoskodást, miközben a szülők – úgy tűnik, figyelmen kívül hagyva ezt a magatartást – egymással beszélgetnek, telefont nyomkodnak, vagy egyszerűen nem szólnak. El tudjuk fogadni, hogy a gyerek dolga, hogy jól érezze magát, viszont mi is szeretnénk jól érezni magunkat, mert akárhogy is nézzük, ezek a helyek elsősorban lakóközösségek, és csak másodsorban játszóterek” – fogalmazott a közelmúltban egy debreceni lakótelepen élő férfi a Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportban. Mindemellett szerkesztőségünknek is jelezte már korábban néhány Haon-olvasó, hogy kíváncsiak lennének arra, meddig lehet tartózkodni egy játszótéren, illetve kinek jelezhetik a játszóterek üzemeltetésével kapcsolatos problémájukat.

Meddig lehet tartózkodni egy játszótéren?

Megkeresésünkre a debreceni polgármesteri hivatal közölte: a játszóterek nyitva tartásáról a közterületek tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló önkormányzati rendelet rendelkezik. Annak alapján „a közterületi játszótereken elhelyezett játszóeszközöket, berendezéseket csak állaguk és az ott tartózkodók élete, testi épsége megóvása mellett lehet igénybe venni. A közterületi játszóterek használata során – a más jogszabályokban előírtakon túl – különösen a következő előírásokat kell betartani: hat évesnél fiatalabb gyermek csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhat a játszótéren; nagykorú személy a gyermekek számára elhelyezett játszótéri eszközöket nem veheti igénybe; a játszótereket; április 1. és szeptember 30. között 8 és 22 óra között lehet használni; október 1. és március 31. között 8 és 19 óra között lehet használni” – tartalmazza a polgármesteri hivatal tájékoztatása.

Szólhatunk a közterület felügyeletnek, vagy a rendőrségnek

Továbbá megtudtuk, a rendelet alapján tilos a zöldterületen a játszóterek, sportpályák, kondiparkok berendezéseit és a közterületi bútorzatot rendeltetésellenesen használni (különösen, de nem kizárólagosan azokra lefeküdni, oda felállni, illetőleg ezeket bármilyen módon beszennyezni). „Fontos megjegyezni, hogy a város területén jelenleg mintegy 100 (99) helyszínen tartunk fenn játszóteret. Csak néhány játszótér esetében (pl. Sziget-kék, Petőfi téri játszótér) történik fizikai nyitás-zárás, a többi játszótér esetében nincs rendszeresített személyzet a játszótér zárására, bár évről-évre nő a kerítéssel körbevett játszóterek száma – mely kerítés elsősorban biztonsági célokat szolgál. Ettől függetlenül a rendelet alapján a játszóteret csak az előírt időben lehet használni, ennek betartását a közterület felügyelet, vagy a rendőrség ellenőrizheti és járhat el, tehet felszólítást az ott ezen kívüli időben tartózkodókra” – áll a válaszban.