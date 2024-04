A kétnapos eseményen szakmai előadásokon vehetnek részt a hallgatók aktuális témákban, a kiberbiztonságtól kezdve az alkalmazásfejlesztésen át az üzleti hírszerzési, illetve közelebbről megismerkedhetnek a potenciális jövőbeli munkáltatóikkal, a kiállító cégekkel, akikkel próbainterjúkat is szervezhetnek.

Nagy érdeklődés övezte a 29. Informatikai Szakmai Napokat

Forrás: Molnár Péter

A rendezvény megnyitóját április 17-én, szerdán tartották az Informatikai Kar épületében.

– A mai kor kihívásai az informatika körül forognak – kezdte köszöntőjét Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki a terület fejlődéséről beszélt az 1950-es évektől. Kifejtette, a nagy teljesítményű számítógépekkel történő adatfeldolgozás generálta az igényt, hogy az információ minél gyorsabban és hatékonyabban cseréljen gazdát, emiatt lehettünk tanúi nagy léptékű technikai fejlesztéseknek az elmúlt évtizedekben.

A mesterséges intelligencia (MI) megjelenése is ide tartozik, de önmagában nem működik a modell, kollaborációra van szükség a gazdasággal, a társadalommal és a tudományágak között, másként nem fog fejlődni

– adott hangot a vélekedésének Kossa György.

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke

Forrás: Molnár Péter

Debrecen a lehetőségek színtere

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere az esemény programját, és az Informatikai Kart méltatta. – A szakmai előadások témája is mutatja, hogy az egyetem figyel a piacra és korszerű tudást tud biztosítani a hallgatóinak. Ez nem könnyű feladat, hiszen talán nincs még egy ennyire dinamikusan változó terület, mint az informatika, de a kar vezetés érti a jelen és a jövő kihívásait – fogalmazta meg. Hozzátette, a hallgatók kivételes helyzetben vannak, hiszen mint fogalmazott, Debrecen a lehetőségek városa.

Az elmúlt évek intenzív gazdaságfejlesztési munkáinak legnagyobb nyertesei a diákok a munkaerőpiacon. A munkáltatók versenyeznek értük, a városban több piacvezető vállalat biztosít álláslehetőségeket, a jelenségnek bérfelhajtó ereje van. Azon dolgozunk, hogy Debrecen egyre dinamikusabban zárkózzon fel a dunántúli, vagy akár a budapesti fizetésekhez is

– emelte ki Barcsa Lajos. Rámutatott, a szakértelmükre a városnak is szüksége lesz, a Debrecen Smart City, azaz okos és élhető város projekt részeként intelligens és innovatív megoldások tervezésébe és működtetésébe vonják be a szakképzett informatikusokat.

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere

Forrás: Molnár Péter

– Az informatika dinamikus fejlődése miatt oktatási portfóliónkat úgy alakítottuk át, hogy a hagyományos szemléletformáló oktatás mellett a legkorszerűbb technológiákhoz tartozó tananyagok is megjelenjenek. A hagyományos szakterületekről nem megfeledkezve, de az adattudományt és mesterséges intelligenciát súlypontba állítva, hivatalos NVIDIA és Microsoft képzési központot, valamint ipari vizsgaközpontot létesítettünk, ahol ipari tananyagokból tartunk felkészítő képzéseket a felsőoktatás és az üzleti szféra részére egyaránt, és ahol nemzetközileg elismert ipari tanúsítványok is szerezhetők – ismertette Hajdu András, a DE Informatikai Karának dékánja. Hozzáfűzte, az üzleti szféra által is preferált képzési formák további erősítéséhez együttműködést folytatnak nemzetközi oktatásszervező cégekkel, illetve jelenleg két olyan Európai Uniós projekt fut a karon adatfeldolgozás, mesterséges intelligencia és adatbiztonság területén, ahol a vállalatok számára nyújtanak szakterületi képzést, tanácsadást, illetve igény esetén fejlesztési szolgáltatást.

A tudás valóban hatalom lesz, de lényeges, hogy mindig az emberiség érdekében, a törvényeket is betartva hasznosítsuk

– zárta gondolatait a dékán.

Új együttműködési megállapodások köttettek

A köszöntők után az Informatikai Kar nevében együttműködési megállapodásokat írt alá Hajdu András.

Erdei Csaba és Hajdu András

Forrás: Molnár Péter

A kiberbiztonsági tanácsadással foglalkozó ACPM IT Tanácsadó Zrt.-t Erdei Csaba, a cég ügyvezetője képviselte. – Kis magyar cég vagyunk ugyan, de a kiberbiztonság nagy fegyver, amit nem félünk használni. Tavaly a Magyar Nemzeti Bankban több 18 ezer online bankkártya csalást regisztráltak, amivel 23 milliárdot csaltak ki, elsősorban a lakosságtól. Az orosz-ukrán háború megmutatta, hogy a kibertérben is zajlanak a harcok, amire reagálva erős szabályozási változásokat vezet be hazánk és az Európai Unió, a cégeknek nagy kihívás, hogy megfeleljenek az előírásoknak – emelte ki a szakterület jelentőségét.

A KITE Zrt. -vel kötött megállapodást Hadászi László innovációs főigazgató kézjegyezte. Mint elmondta, a mezőgazdasági cégnek közel ötven éves a kapcsolata az egyetemmel, de eddig csak az Agrártudományi Karral működtek együtt.

15 éve kezdtük fejleszteni az adatalapú mezőgazdaságot, a működőképes precíziós rendszerünk kialakítását 2020 végén fejeztük be. Közel egy millió hektár adatállománya áll rendelkezésünkre, ami világviszonylatban is egyedülálló, ezt szeretnénk a mezőgazdasági technikai fejlesztés szolgálatába állítani.

Úgy látjuk, le fogunk maradni, ha nem nyúlunk a mesterséges intelligenciához, ezért kerestük a karral az együttműködést. A kapcsolattól az adatállomány hatékony és minőségi feldolgozását, valamint egyre nagyobb automatizálási lehetőségeket várunk, és reméljük, felfedezünk valami olyan új dolgot is, ami mellett eddig elsiklott a figyelmünk – osztotta meg elvárásait Hadászi László.

Hadászi László és Hajdu András

Forrás: Molnár Péter

A megnyitó fináléjában egy új ösztöndíj lehetőséget jelentett be Borsi Csilla, a Continental Autonomous Mobility Hungary képviseletében, amellyel főként az önvezető járművek iránt érdeklődő hallgatókat szeretnék megszólítani.