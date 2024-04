Nyolcvan kiállító, köztük közép- és nagyvállalatok, valamint állami cégek képviselői várták a hallgatókat április 17-én a Debreceni Egyetem (DE) Főépületében az intézmény hagyományos tavaszi állásbörze és karriernapján. A hatvannégy visszatérő és a tizennégy új kiállító standjait az aulában helyezték el, ahol a cégek képviselőik ötletes ajándékok tengerében – a gumikacsától kezdve a csavarhúzóig – fogadták a látogatókat, akik rajzos pszichológiai jellegű tanácsadáson, karrier tanácsadáson és próba-állásinterjún is részt vehettek.

Bartha Éva az AgroSprint Kft. HR munkatársa tájékoztatja az egyik érdeklődőt az egyetemi állásbörzén

Forrás: Molnár Péter

Az állásbörze kiállítóinak tapasztalatai pozitívak

Pozitívak a tapasztalataink, sokan érdeklődtek nálunk, jó a hangulat. Nem annyira zsúfolt a börze, ami azért előny, mert ebben a családiasabb légkörben könnyebben tudunk beszélgetni. Vannak már jelentkezőink szép számmal, de információt is rengeteg résztvevőnek adtunk

– jelentette Bekő Katinka és Konrád Emma, a Cultural Care Au Pair standjánál.

– Évek óta részt veszünk az állásbörzén. Ilyenkor főleg a gyakornoki pozícióinkra jelentkeznek, de tavaly itt találtunk junior IT elemzőt, illetve egy junior projektmérnököt is, akit azóta már gépészmérnökként foglalkoztatunk. A nyírlugosi üzemünkbe is állandóan keresünk embereket, de nem a fluktuáció miatt, hanem mert folyamatosan bővülünk – mondta el érdeklődésünkre Bartha Éva, az AgroSprint Kft. HR-munkatársa.

Ábrahám László, a Sensirion Hungary Kft. ügyvezetője felidézte, cégük 2020 óta van jelen Debrecenben, három éve vettek először részt az állásbörzén, azóta visszatérő kiállítók.

Színes és széles az érdeklődők palettája, jártak nálunk informatikusok, vegyészek, villamosmérnök hallgatók, az egyetemnek szinte a teljes profiljával lehet itt találkozni

– osztotta meg a tapasztalatait a rendezvényről. Hozzátette, a standjuknál lévő egyik munkatársukat pont az egyetemi állásbörzén toborozták, aki egykor érdeklődőként volt jelen, most gyakornokként a céget képviselte.

Ábrahám László ügyvezető a Sensirion standjánál az egyetemi állásbörzén

Forrás: Molnár Péter

A látogatók feltérképezték a lehetőségeiket

A standok sűrűjében megszólaltattunk néhány résztvevőt is, hogy milyen céllal érkeztek a rendezvényre.

Gazdálkodásmenedzsment szakon vagyunk másodévesek a DE Gazdaságtudományi Karán, harmadéven kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesítenünk, ezért jöttünk már előre felkészülni

– osztotta meg portálunkkal Timót és Robi. Robi célirányosan érkezett, előre kiválasztotta, milyen cégekkel szeretne jobban megismerkedni, őt leginkább az ellátási-lánc menedzsment és gazdasági elemző pozíciók érdeklik, míg Timót a pénzügy, az ellátásmenedzsment, vagy a logisztika területén helyezkedne el legszívesebben.

Neve elhallgatást kérte az a látogató, aki a szabadnapján jött el az állásbörzére nézelődni. Mint mondta, jogi diplomával rendelkezik, de nem elégedett a jelenlegi munkakörülményeivel, ezért szerette volna feltérképezni a lehetőségeit.