Elismeréssel szóltak Debrecen gazdasági lehetőségeiről és élhetőségéről is a betelepült külföldi cégeket képviselő vendégek a PwC keddi üzleti fórumán, a Kölcsey Központ zsúfolásig telt báltermében. A „Business Forum 2024” című rendezvény Debrecen legnagyobb üzleti csúcstalálkozója a kelet-magyarországi régió közép- és nagyvállalati szereplői számára. Hagyományteremtő szándékkal most először rendezte meg a PwC Magyarország üzleti tanácsadó cég és Debrecen önkormányzata azért, hogy a városban már működő és újonnan betelepülő vállalatok üzleti tevékenységeit, eredményeit, jövőbeli terveit bemutassa, továbbá aktuális gazdasági kérdésekre keresse a választ; ezúttal többek közt a mesterséges intelligenciáról, ipari trendekről, fenntarthatóságról volt szó.

Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország vezérigazgatója a debreceni fórumon

A PwC a bizalom jegyében működik

A jövő Debrecenben épül – ez volt a szlogenje a napnak és ez a kijelentés Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország vezérigazgatója szerint ma szilárdan megállja a helyét, ugyanakkor nem hagyományok nélkül való. Emlékeztetett rá, hogy amikor Déri Frigyes Baja és Bécs után a cívisvárosba érkezett, azt mondta, Debrecen nagysága, fekvése és tudományegyetemének fontossága okán ez kell, hogy az ő magángyűjteményének a helyszíne legyen.

Mi, a PwC-ben is olyan helyekkel keressük a kapcsolódást, ahol a tudás és a lehetőség is megvan arra, hogy új, értékes és jövőálló ötleteket beszéljünk meg és tartós szövetségek létesüljenek, melyek tagjai tudnak tanulni egymástól. Hisszük, hogy minden vállalkozás a bizalomra épül, eszerint dolgozunk, immár Debrecenben is

– utalt arra, hogy tavaly novemberben a cívisvárosban is irodát nyitottak. Egy, a jövőt építő találkozássorozat részének mondta a konferenciát, mellyel igyekeznek megszólítani minden hazai és nemzetközi vállalkozást, ami a térség fejlődésében érdekelt, de várják az oktatási intézményeket, gazdasági szervezeteket, kamarákat is. Rámutatott: a fővároson kívül ilyen volumenű gazdasági rendezvény még nem volt, ez pedig elismerés is Debrecen és a térség számára.

Kis Tünde, a PwC Magyarország igazgatója a debreceni fórumon

Kiemelkedő debreceni eredményekről szólt a PwC hazai vezetője

A régió beruházási eredményei nemzetközi szinten is kiemelkedőek: Debrecen vonatkozásában 2015-től a bejelentett beruházások értéke 12 milliárd euró, ez 19 ezer 500 új munkahely létrejöttét hozza magával. A Magyarországon valaha volt legnagyobb volumenű beruházás is Debrecenben valósul meg – sorolta az ismert adatokat Kis Tünde, a PwC Magyarország igazgatója. Szerinte a beruházások sikeres végigvitelével a következő évek új fejezetet nyitnak a régió életében, növekedési pályájában; a tradicionális iparágak mellett újak jelennek meg, világszinten is piacvezető résztvevőkkel.

Elmondta, a vállalkozások, a gazdaság különböző szereplőinek találkozási pontja a konferencia, három kiemelt témával: ezek a kkv-k fejlődési lehetőségei, a nagyvállalatok innovációs tevékenységének, illetve az oktatásnak a fontossága. Utóbbi kapcsán örömmel jelentette be, hogy a PwC a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán 2024 szeptemberétől adózási képzési programot indít.

Beszélt a PwC felméréséről, melyet a hazai vállalatvezetők körében rendszeresen végez. A legutóbbiból kiderült, hogy a hajdú-bihari cégvezetők tavaly év végén a korábbinál optimistábban látták a várható globális és a magyarországi növekedést, de kiugróan magas körükben a szakképzett munkaerő hiánya miatti aggodalom.

Papp László, Debrecen polgármestere a PwC üzleti fórumán

Megváltoztatták Debrecen sorsát

Egy évtized alatt egy város, egy régió sorsát alapjaiban meg lehet változtatni; egy átlagos városi gazdaságból vezető technológiákra alapuló gazdaságot építeni; egy várost a viszonylagos – nemzetközi üzleti – ismeretlenségből a világ tíz legjobb tőkevonzó képességű városai közé emelni – vonta le az elmúlt tíz év tanulságait Papp László, Debrecen polgármestere.

2014-ben egy teljesen új városfejlesztési filozófiát indítottunk el, amely mindent a gazdaság fejlődésére épített; ez lett az alapja a közlekedési, a kulturális, az oktatási, a jóléti fejlesztéseknek is. Elkezdtünk azon dolgozni, hogy megmutassuk, lehet itt, a keleti végeken is olyan erős gazdaságot építeni, amely nemzetközi viszonylatban is elismert, továbbá hogy Debrecen nem lesz tovább a tőlünk nyugatabbra eső országrészek, vagy országok munkaerőpiaci háttérbázisa. Célul tűztük ki, hogy Debrecen a Kárpát-medence keleti részének központja, az ország második fővárosa legyen, és mára tudjuk, hogy ez elérhető. Az elmúlt tíz évben végrehajtott gazdasági szerkezetváltás megakadályozta, hogy Debrecen gazdaságilag leszakadjon a régiós versenytársaktól, és felzárkóztatta a visegrádi négyek és Európa legdinamikusabban növekvő városai közé

– hangsúlyozta a polgármester.

Hozzátette, a pezsgő gazdasági élet eredményeit a debreceniek már a mindennapjainkban érzékelhetik: az elmúlt tíz évben megháromszorozódtak az önkormányzat adóbevételei, amiből bővülő lehetőségek nyílnak a város különböző irányú fejlesztéseire. Ha pedig a Debrecen végigmegy a maga számára kijelölt úton, az előrejelzések szerint gazdasága a 2020-ashoz méretéhez képest 2030-ra hatszorosára nő, az új beruházások a magyar GDP 4,5 százalékát fogják megtermelni!