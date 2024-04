Új, hibrid műtőt adtak át hétfőn a Debreceni Egyetem Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikáján. Mint elhangzott, a hibrid műtő nagyon innovatív megoldás, rendkívül speciális egészségügyi szolgáltatást tesz lehetővé, ahol egyszerre több orvosi szakma képviselői dolgoznak. A felsőoktatási intézmény 900 millió forinttal támogatta a beruházást, ezt pályázati forrásból egészítették ki.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Debreceni Egyetem Klinikai Központ új, hibrid műtőjének átadásán

Forrás: Molnár Péter

Fejlesztések sorába illik a hibrid műtő

– A 2021 januárjától 2023 végéig tartó klinikai integráció nem csak a szervezet, hanem a betegellátás szakmai struktúraváltást is jelentette; ebben a folyamatban pedig kiemelt felelősség hárult a centrumklinikákra, köztük a Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikára, a Debreceni Egyetem (DE) betegellátó rendszerének egyik nagy múltra visszatekintő zászlóshajójára – mutatott Szabó Zoltán, a DE Klinikai Központ elnöke. – A most átadandó hibrid műtőnek szimbolikus jelentősége is van, amellett, hogy fontos állomás a Klinikai Központ regionális szerepvállalásában, a korábbinál is szorosabb kapcsot jelent a kardiológia és a szívsebészet szakmaterületei között – hangsúlyozta.

Megjegyezte: a DE szívklinikája bizonyos betegségek katéter intervenciós kezelésében európai szinten is kiemelkedő munkát végez. – A hibrid műtő jól illeszkedik a klinikai központ elmúlt években végbement jelentős fejlődési folyamatába, és erősíti a Debreceni Egyetem vármegye- és országhatáron is átívelő regionális centrum szerepét.

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke: – Az új egységben a szívbetegek nagy biztonságban érezhetik magukat; egy gyógyító szívkatéterezéssel induló ellátás bármely pillanatában azonnal, a beteg mozgatása nélkül nyitott szívműtétben folytatható. A Kuratórium azért támogatta ezt a fejlesztést, mert a Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika múltja és jelene garantálja e fejlesztés jövőbeli sikerét. A mai ünnepség azt bizonyítja, hogy a Debreceni Egyetem felkerült egy olyan európai térképre, mely csak a legfejlettebb egyetemi kórházakat jelzi – mondta, gyógyító csúcstechnológiás komplexumnak nevezve a beruházást.

Papp László (balról), Csanádi Zoltán és Szilvássy Zoltán a Debreceni Egyetem Klinikai Központ új, hibrid műtőjében

Forrás: Molnár Péter

Innovációban élen a cívisváros

Szenzációs, csodálatos beruházásnak nevezte a hibrid műtőt Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár. – Javaslatomra a soron következő uniós magyar elnökség egyik prioritása lesz az eu-s kardiovaszkuláris stratégia kidolgozása. Ez azt is jelzi, hogy a magyar kardiológia magas polcon van európai szinten is – mutatott rá az államtitkár.

Egy érdekességet osztott meg a jelenlévőkkel: az űrkutatás után az egészségügy az a terület, ahol az alapkutatásokból a leggyorsabban gyakorlati megvalósítás lesz. Szerinte Debrecenben ehhez minden adott: együtt van a kormányzati szándék, a modellváltó egyetem, a város töretlen támogatása, ezért kiváló talaj az innovációra a cívisváros. Azt is elárulta, hogy a Debreceni Egyetem járóbeteg irányítási rendszere példaként szolgál a közeljövőben országszerte bevezetendő hasonló rendszerhez.

– Nem elég az innováció, a csúcstechnológia, azt kell érezniük a betegeknek, hogy megfelelő ellátáshoz jutnak. A kormányzat ezen célkitűzésében Debrecen és az egyeteme is partner – jelentette ki Takács Péter.

Szélesebb körben végezhetnek szívműtéteket

– A hibrid műtő egy újabb lépés a minőség fókuszú egyetemi gyógyászati fejlesztések területén – jelentette ki Papp László. – A debreceni egészségügy kivételezett helyzetben van, a kormányzat figyelme töretlen irányunkban, a fejlesztések folyamatosak. A Klinikai Központ az egyik legnagyobb foglalkoztató a városban: 7 ezer 700 munkatársa van, akik évi 10 ezer fekvőbeteg és 40 ezer járóbeteg ellátásáról gondoskodnak – mutatott rá a polgármester.

Emlékeztetett: 2023-ban a debreceni szívsebészeti tevékenység indulásának hatvanadik, és a szívsebészeti klinika alapításának harmincadik évfordulóját ünnepelték, ezeket az évtizedeket pedig „géniuszok jegyzik”.

Csanádi Zoltán, a DE KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika igazgatója arról beszélt, mit jelent a hibrid szívkatéteres műtő (laboratórium). Szavai szerint a hibrid laboratórium mérete, kialakítása, felszereltsége, légtechnikája alkalmassá teszi arra, hogy nemcsak a legösszetettebb katéteres beavatkozásokat, hanem a hagyományos értelemben vett szívműtéteket – beleértve a nyitott szívműtéteket – is el lehet benne végezni. Megtalálható benne a legkorszerűbb képalkotást biztosító röntgen és szívultrahangos berendezés, szívmotor, monitorrendszerek. A hibrid labor koncepcióját elsősorban az utóbbi évtizedben a transzkatéteres technikák terén látható elképesztő innováció hívta életre, mely számos szívproblémánál használható. Ezek a beavatkozások olyan betegeken is elvégezhetők, akiken életkoruk vagy állapotuk miatt a hagyományos szívműtét nem.

A hibrid laboratórium a komplikált, nehéz beavatkozások színhelye, például amikor a szívsebész és az integrációs kardiológus egyszerre dolgozik a betegen, vagy magas kockázatú katéteres beavatkozást végzünk, amikor fel kell készülnünk arra, hogy szükség esetén késedelem nélkül nyitott szívműtété alakítsuk át a beavatkozást. Mindehhez minden eszköz rendelkezésre áll ebben a laborban, mely a legmagasabb nemzetközi standardoknak is megfelel

– jelentette ki Csanádi Zoltán. Beszélt arról, hogy a technika mögött egy kiváló csapat áll, mely összehangoltan képes dolgozni, és fogékony az újra, amit az is bizonyít, hogy az elmúlt öt évben több mint húsz új eljárást vezettek be. Van beavatkozás, amit az országban csak itt végeznek.