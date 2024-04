Be kell épülnie a felnövekvő generáció tudatába, hogy a szolgáltatószektorban milyen hazai vagy akár nemzetközi karrierlehetőségek rejtőznek, de ehhez az is szükséges, hogy a pedagógusok ezt az információt megfelelő módon juttassák el a diákokhoz. Ennek eléréséhez az egyik első lépés lehet a most rendezett szakmai találkozó