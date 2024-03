Mind a 11 intézményében megvalósul a témahét, amelyet hagyományteremtő szándékkal hívott életre a Debreceni Szakképzési Centrum. A program kereteit a centrum alkotta meg, tartalommal pedig az iskola tölti fel, annak érdekében, hogy a tanulók minél alaposabban megismerjék és felfedezzék a szakmájukban rejlő lehetőségeket - olvasható a DSZC közleményében.

Sok érdeklődő volt a rendezvényen

Forrás: DSZC

Az Építech széleskörű képzési kínálattal várja a szakképző iskolai oktatás iránt érdeklődő tanulókat, ugyanakkor elkötelezetten és töretlenül dolgozik az esélyteremtés megvalósításán is. Számos kihívás előtt áll az intézmény, a szakképzés kiemelt feladata a végzettség nélküli iskolaelhagyás által veszélyeztetett tanulók, fiatalok képzésben tartása, és hogy őket szakmához, részszakmához juttassa. A szakképzés átalakításának köszönhetően a szakképző iskolai oktatás mellett ezt több programmal is támogathatják: ilyen az orientációs évfolyam, a dobbantó program és a műhelyiskola is. Az Építech képzési lehetőségei között - Hajdú-Bihar vármegyében egyedülállóan - megtalálhatóak ezek.

Bemutatkozó fórum is volt

A Karrierhét egyebek mellett pályaorientációs előadásokkal várta diákjait, de elsajátíthattak olyan kulcsfontosságú kompetenciákat, mint az önéletrajz és motivációs levélírási technikák, valamint megvalósultak szakmai előadások és gyárlátogatás is. A tanulók egy vállalati bemutatkozó fórumon is részt vehettek: az iskolai vállalati partnerei standjaikon mutatták be portfóliójukat és a náluk elérhető karrierlehetőségeket.

Beszélgetések is voltak

Forrás: DSZC

Az iskola sajtónyilvános kerekasztal-beszélgetéssel is támogatta a diákok karriertervezését, ennek érdekében olyan városi és gazdasági szereplőket hívott el erre a napra, akik több megvilágításból, mélyrehatóan körbejárták a szakképző iskolákban tanulható szakmák gazdasági jelentőségét, érintve az esélyteremtés és a fenntartható fejlődés témakörét is. A beszélgetés vezérgondolatait képezte Debrecen dinamikusan fejlődő gazdasága, a szakképző iskolák abban való szerepe, lehetőségei, különös tekintettel az építőipar, fa- és bútoripar és az épületgépészet területén, de szóba került a fenntartható fejlődés, ennek kapcsán az építőipar kihívásai; a digitalizáció, és a mesterséges intelligencia szerepe napjaink gazdaságában.

Nyitottság a fejlődő technológiák felé

– Nagyon fontos, hogy a szakképzési centrum tanulói tudatos pályán legyenek, megerősítsük őket abban, hogy jó az, amit tanulnak és jövőképet mutassunk számukra – mondta Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja a kerekasztal-beszélgetésen. Kiemelte, nagyon sokszor napirenden van a karrier, Debrecen pedig egy dinamikusan fejlődő város, melyben helye van az építőiparban tanuló diákoknak. – A karrierhét akkor sikeres, ha a gazdasági partnerek, cégek megmutatják a jövőképet. A mai kerekasztal-beszélgetésünknek ez a legfőbb témája: hol tudnak majd tanulmányaik után elhelyezkedni a fiatalok és hogyan hasznosíthatják az Építechben megszerzett tudásukat – összegezte.

– A Deufol-nál nem csupán azok a diákok találnak munkát, akik faipari tanulmányokat végeztek, hiszen az építőiparban olyan kompetenciákat kapnak, melyek a mi cégünknél is hasznosak – emelte ki Szabó Lilla, Deufol Hungary Kft. HR vezetője. – A munka világában folyamatosak a változások, előtérbe került a fenntarthatóság, így fontos nyitottnak lenni a fejlődő technológiák felé. A munkavégzést könnyítő eszközök egyre több területen jelennek meg, emellett azt gondolom, hogy az emberi kreativitás fontos tényező. Vannak olyan készségek, amelyeknek az emberektől kell jönnie, hiszen egy új probléma megoldásához elengedhetetlen a saját tapasztalat – tette hozzá.

A plusz tudás kamatozik

– Minden szakmát tanuló fiatalt arra biztatok, hogy vegyen részt versenyeken – mondta Horváth József, a Trilak Festőakadémia vezetője. – A felkészülési folyamat alatt ugyanis sokkal több hasznos dolgot tanul a jelentkező, mert olyan plusz tevékenységeken is részt vesz, melyekből rengeteget profitálhat. Számos fiatal karrierútját követtük már végig és elmondhatjuk, hogy a megmérettetéseken szerzett plusz tudás kamatozik majd a munkaerőpiacon is – fogalmazott.

Hasznos tudást kaphattak a standoknál

Forrás: DSZC

– Ha csak a saját szakmámat nézem, akkor elmondhatom, hogy az elmúlt 3 évben az új anyagok, eszközök megjelenése radikálisan megváltoztatta az életünket – mondta Pintér Csaba, a Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestület elnöke. – Az új technológiák megjelenése sokkal gyorsabbá tette a munkát: amíg régen például egy tanterem kifestése egy egész napot vett igénybe, addig ma ugyanazt a munkát már egy óra alatt is elvégezhetjük, nem beszélve arról, hogy a napjainkban használt anyagok egészségkárosító hatása is jelentősen csökkent. Tapasztaltuk, hogy ez a diákok számára is vonzó, hiszen végre lerombolhatjuk például a festő szakmát érintő negatív sztereotípiákat – fogalmazott.

– A szakmáink jelentőségét is mutatja, hogy iskolánk már 60 éve működik. Sok dolog jelent kihívást egy oktatási intézmény életében, de a legnagyobbat talán az, hogy a diákjaink motiváltak maradjanak, amihez elengedhetetlenek a jó duális partnerek – mondta Kovács Zsolt, Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola igazgatója. Kiemelte, az intézmény karrierhete is arról szól, hogy a diákokat megerősítsék: jó szakmát választottak, maradjanak a szakképzésben és ne hagyják el a választott pályájukat, hiszen az évek alatt jól képzett, sikeres szakember válhat belőlük.