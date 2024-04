Az első világháború egy aprócska epizódjának, a híresen erős lengyel-magyar barátság egyik fontos momentumának helyét jelölte meg a Puskás István alpolgármester és a debreceni huszárok alkotta küldöttség zawadkai barátaikkal a közelmúltban. Mint arról a Cívishír korábban már beszámolt, az első világháborúban Zawadka lakói – az akkori elöljárók vezetésével – a debreceni második huszárezred 28 tagját házaikban öt napig bújtatták, így megmenekítették őket az oroszoktól, a biztos haláltól. Ennek emlékére a lengyel-magyar barátság napján, március 23-án emlékművet avattak a több mint egy évszázaddal ezelőtti történések helyszíne közelében, Zawadka település mellett, egy dombtetőn, egy kis kápolna tőszomszédságában. Az emlékművet a falu, valamint az első világháborús emlékezetet őrző magyar egyesületek közösen állították.

A civilek által kezdeményezett eseményen Debrecen díszvendég volt.

– A néhány száz lakosú Zawadka nagyra értékelte Magyarország második legnagyobb városának jelenlétét, a kapcsolatfelvételt. Hozzáteszem, a helyi esemény jelentőségét remekül mutatta, hogy azon a krakkói püspök celebrált ünnepi misét, és ő áldotta meg az emlékművet. A környék elöljárói is jelen voltak. Tehát ez a tény is mutatta, hogy nemcsak számunkra, hanem a lengyel barátaink számára is egy nagyon fontos történetről van szó, ami jelentőségében túlmutat a pici közösség határain – beszélt a zawadkai tapasztalatairól Puskás István.

Még ugyan folynak az előkészítő tárgyalások, valamikor még ebben az évben, valószínűleg nyáron Debrecen városa gesztusként egy bekeretezett köszönő oklevelet, egy kvázi tábla formátumú köszönőlevelet adományozna a zawadkai elöljáróság számára, amit a tervek szerint a községházán helyeznek majd el. Ezzel a gesztussal köszöni meg Debrecen városa azt, hogy polgárait megmentették

– közölte az alpolgármester.

Az emlékmű egy faragott kőtömb, aminek oldalán kapott helyet a több mint egy évszázaddal ezelőtti történeseket megörökítő emléktábla. Az emlékhelyet, a hozzá kapcsolódó történetet Debrecenben is meg szeretné ismertetni a városháza. Ennek lehet turisztikai vonzata is, hiszen a közeli nagyváros, Krakkó ma is népszerű turisztikai célpontja a debrecenieknek. Egyébként egy szép természeti környezetbe, a Dunajec folyó fölé magasodó dombokon állították fel az emlékművet.