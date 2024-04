Vasútbarátokkal, fotósokkal tömött különvonat közlekedett a Hajdú-Bihar vármegyében március 23-án, az útról az iho.hu vasúti szakportál közölt részletes beszámolót. A vonat élén a cikk szerint a 448 435-ös pályaszámú mozdony, Bobó állt. Az 53 éves jármű most Debrecen egyik tartalékmozdonya, pályáját a Diósgyőri Acélművekben kezdte, innen került át később a MÁV-hoz.

A fotósmenet reggel indult Debrecenből. A két kocsit húzó mozdony először Sáránd állomásra ment, majd a résztvevők – akik között német és lengyel fotósok is voltak – előbb Debrecen határában, majd Mikepércs egykori megállóhelyén kattinthattak. Utóbbi helyen, mint a cikk is megjegyzi, 2008 óta nem állnak meg személyvonatok. Ezután, egy debreceni pihenőt követően Kabára indult a fotósvonat, és a 100-as vonalon Bobó elérhette a legnagyobb engedélyezett sebességét is, 80 km/h-t is. Iparvágányon át érkeztek meg az egykori cukorgyárba, itt a résztvevők előadást hallgathattak meg a gyár történetéről, de a relikviákat is megnézhették.

A vonat aztán Nádudvar felé vette az irányt. Mint a cikk írja, zsákvonalon 1904 és 1971 között jártak személyvonatok, a személyforgalom sorsát az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció pecsételte meg. Miután 1971-ben megszűnt a személyforgalom Kaba és Nádudvar között, a síneket is felszedték, majd, ahogy a beszámoló is rámutat, 1985-ben visszarakták azokat, mert a termelőszövetkezet tehervonatokat kívánt rajta közlekedtetni. A vonalat azóta iparvágányként használják, tolatási mozgásként járnak erre a teherszerelvények, a személyzet elmondása szerint 2-3 hetente. A túra szervezői több fotózási lehetőséget is beiktattak erre a szakaszra.

A táraság innen visszatért Kabára, majd Debrecen volt a végállomás. Ahogy azt a portál írja,

a túra alkalmával olyan helyeket is be lehetett utazni és fotózni, ahol vagy talán még egyáltalán nem, vagy csak nagyon régen járt ablakos vonat.

Az útról több kép is megtekinthető az iho.hu cikkében.