Egy évvel ezelőtt még egy bölcsőde sem működött Józsán, hamarosan viszont kettő is fogadja a városrész legifjabb lakóit. Ez év elején adták át 96 férőhellyel, rengeteg fejlesztő játékkal és tágas terekkel a Gönczy Pál utca 1-3. szám alatti önkormányzati fenntartású bölcsődét, április 23-án pedig egy újabb intézmény alapkövét helyezték el, ezúttal Alsó-Józsán.

Az új józsai bölcsőde alapkőletételén (balról) Juráskó Róbert, a városrész önkormányzati képviselő jelöltje, Balázs Ákos, Gacsályi Zsolt lelkész, Papp László, Fekete Károly és Bakos Miklós, a kivitelező képviselője

Forrás: Molnár Péter

– Még a fecskének és a verébnek is van fészke, az ő fiókáiknak is van helyük az Úr udvaraiban. Most, itt, Alsó-Józsán a fiókáinknak, a kisgyermekeknek olyan lelki otthont építünk, amely nem állt itt korábban, de nagy szükség van rá – fogalmazott köszöntőjében Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Kifejezte, szeretnék, ha a bölcsőde, s majd a református gyülekezet is egy életen keresztül otthonul szolgálna a józsai gyermekek számára.

Kilencvenhat férőhelyes bölcsőde épül Józsán

Az elmúlt hónapokban több fórumon és több alkalommal hallhattuk, hogy a jövő Debrecenben épül. Ha ezt le lehet fordítani egy fejlesztésre, akkor pont egy bölcsőde a záloga annak, hogy a jövő valóban itt épül. Ugyanis, ahol bölcsődéket, óvodákat, iskolákat alakítanak ki, ott pozitívan gondolnak a jövőre

– fogalmazott Papp László, Debrecen polgármestere. Megjegyezte, ez a jövőépítés egyben egy erős szövetséget, együttműködést is jelent a református egyház és a városrész között.

Debrecen polgármestere kiemelte, annak ellenére, hogy Józsa az egyik legdinamikusabban fejlődő városrésze Debrecennek, tavaly még egy bölcsődéje sem volt. Néhány hónappal ezelőtt viszont egy 96 férőhelyes intézményt adtak át Felső-Józsán, a mai napon pedig szintén egy 96 férőhelyes bölcsőde alapkövét helyezték el. A bölcsőde építéséhez szükséges 5 ezer 300 négyzetméteres területet Debrecen közgyűlése adta át az egyház tulajdonába.

További bölcsődéket alakítanak ki Debrecenben

Papp László elmondta, várospolitikájuk fontos törekvése a családok támogatása és a munkahelyteremtés, ez a cél pedig egy bölcsőde kialakítása kapcsán érzékelhető leginkább. Mint kifejtette, ahhoz, hogy a szülők munkába állhassanak, fontos, hogy gyermekükről gondoskodjanak, ezért kell, hogy elérhető legyen ilyen intézmény ott, ahol szükség van rá.

– Az elmúlt év végéig 11 bölcsőde tartozott a város intézményrendszeréhez, de két éven belül újabb öt egységgel bővül. Tovább emelkednek a férőhelykapacitások, s így ki tudjuk elégíteni a debreceni gyermekek bölcsődei elhelyezésére irányuló igényeket – mondta a debreceni polgármester.