– A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány amellett, hogy alapítói, tulajdonosi és fenntartói jogokat gyakorol, kötelességének érzi, hogy támogassa az egyetem szakembereinek tudományos munkáját is. Az alapítvány kuratóriuma többek között azért látogatta meg az elmúlt hónapokban a Klinikai Központ szervezeti egységeit, hogy a gyógyító és az oktató munka mellett megismerje és döntéseivel segíthesse a kutatási tevékenységet is. A Gyermekgyógyászati Klinika szakemberei által szervezett konferencia pedig kiváló alkalom arra, hogy az endokrinológusok megvitathassák a legújabb tudományos eredményeiket – emelte ki az ENDOPED csütörtöki megnyitóján Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A hazai gyermekendokrinológiai központok orvosainak és szakdolgozóinak találkozóját minden évben megrendezik. A konferencia célja ezen szakterületet érintő új terápiás lehetőségek megvitatása is. Emellett kiemelten fontos az elmúlt év érdekes eseteinek bemutatása, hiszen ezek a tapasztalatok hozzájárulhatnak a betegellátás színvonalának javításához - írja az unideb.hu.

A mostani tanácskozás főbb témái voltak a növekedési elmaradás egyik speciális fajtája, az achondroplasia gondozásának új lehetősége, a pajzsmirigytumorok gyermekkori megjelenése és a túlsúly, mely napjaink társadalmi problémája.

– A ritka kórképek esetén – mint például az achondroplasia – várunk életminőséget javító, állapotromlást lassító kezelésre. Ezek számunkra is ismert gyógyszeres terápiák, amelyek magyarországi alkalmazására a közeljövőben lesz lehetőség. Többek között ezeket is áttekintettük a tudományos ülésen. Emellett a pajzsmirigytumoros esetek egyre növekvő száma miatt nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a gyermekendokrinológusok ezen a területen is frissíthessék tudásukat. A túlsúly pedig örökzöld téma. Megismerhettük az ezzel kapcsolatos legújabb kutatásokat, és azt is megtárgyaltuk, hogy hatékony gyógymód hiányában az elhízás megelőzésére kell nagyobb hangsúly fektetnünk – ismertette Felszeghy Enikő egyetemi adjunktus, a DE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Diabetológiai/Endokrinológiai Osztályának vezetője.

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság Gyermekendokrinológiai szekciójának tudományos ülésére mintegy nyolcvan orvos és szakdolgozó érkezett. A tudományos fórumon meghívott előadóként a prágai Károly Egyetem achondroplasia kezelésével foglalkozó professzora, Jiri Zeman is részt vett.

A kétnapos ülést az idén száz éves Gyermekgyógyászati Klinika szakemberei szervezték. Az intézmény diabetológiai/endokrinológiai részlegén mintegy 250 18 év alatti 1-es típusú diabeteses gyermeket gondoznak. Emellett itt látják el – a teljesség igénye nélkül – például a növekedési elmaradással, a mellékvesekéreg megbetegedéssel, a pajzsmirigy betegségekkel, egyes genetikai kórképekkel és a serdülés zavaraival gondozott gyerekeket is.