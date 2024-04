Kirobbanó örömmel fogadta vendégeit Balogh Dénesné Erzsike (Gyöngyi) néni, aki április 7-én tölti be a százegyedik életévét. Ebből a jeles alkalomból köszöntötte őt csütörtökön délelőtt otthonában Hetei József önkormányzati képviselő és Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa.

A 101 éves Balogh Dénesné Erzsike (Gyöngyi) nénit Hetei József önkormányzati képviselő köszöntötte

Mozgalmas élete volt a 101 éves asszonynak

Ottjártunkkor már az első néhány percben megtudtuk, az ünnepeltet Erzsébetként anyakönyvezték, de a családban mindenki Gyöngyinek szólította, ezért mai napig ezt a keresztnevet használja. A 101 éves járókerettel közlekedik, de annak ellenére, hogy nehezen mozog, Gyöngyi nénit a jókedve nem hagyta el. Megosztotta a Haonnal, férjével 1949-ben házasodtak össze, szerelmükből két fiuk született, sajnos, már csak az egyikük él, és eltávozott az élők sorából az asszony férje is. Mint az ünnepelt felidézte, 1954-ben költözött a család Debrecenbe, a Zöldfa utcai kis lakásba.

Férjemmel mindketten az állami vasúttársaságnál dolgoztunk, nagyon szerettük a munkánkat, aminek köszönhetően nap mint nap rengeteg emberrel találkoztunk

– mesélte Gyöngyi néni, aki a debreceni vasúti pályaudvaron található Utasellátó pavilonban árusított. Innen vonult nyugdíjba. Két unokája és négy dédunokája van.

Az egykori Utasellátó; Gyöngyi néni kolléganőjét is felismerte

A 101 éves olyan elánnal beszélt a munkájáról, hogy bátorkodtunk keresni néhány képet az interneten az egykori vasúti pályaudvarról és az Utasellátóról. Ezt nagyon jól tettük, mert Gyöngyi néninek hihetetlen boldogság ült ki az arcára, amikor megpillantotta a félszáz évvel ezelőtt készült fotókat; viszontláthatta azt a közeget, ahol élete legboldogabb éveit töltötte. – Ez az a pavilon, ahol én is dolgoztam! – kiáltott fel, majd az ujjával rá is mutatott egy hölgyre a képen, aki Gyöngyi néni kolléganője volt. – Istenem, de boldog vagyok, hogy láthatom most ezt, mérhetetlenül hálás vagyok – fogalmazott az asszony.

Mi a hosszú élet titka?

Sok országban jártam a munkámnak köszönhetően, megfordultam a férjemmel Olaszországban, Görögországban, Törökországban, és még sorolhatnám, mert ugyebár vonattal mindenhova kedvezményesen utazhattunk. Emlékszem, mindig nagyon kedvesek voltak a vevőink, visszajáró vendégünk is nagyon sok volt, ami nem meglepő, hiszen nagyon finom süteményeket árultunk

– tette hozzá.

Természetesen rákérdeztünk a hosszú élet titkára, de azt a választ kaptuk, hogy igazából nincs semmiféle titok. Az biztos, Gyöngyi néni mindig jó kapcsolatot ápolt az emberekkel, nem volt haragtartó, mindenkit szeretett, ami a mai napig is így van.