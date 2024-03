Átláthatóbb, egyszerűbb tarifarendszert vezettek be március 1-től a MÁV és a Volán járatain. Egyebek mellett ingyenesen közlekedhet mintegy 700 ezer 6 és 14 év közötti gyermek. Féláron pedig egymillió 14-25 éves. Utóbbi kedvezményt korábban csak tanulói jogviszonnyal lehetett igénybe venni. A közalkalmazottak is 50 százalékos kedvezménnyel utazhatnak, azonban ehhez regisztráció szükséges. A korai nyugdíjazásban részesült személyek szintén ingyenesen utazhatnak a helyközi közlekedésben Magyarországon, miként a 200 ezer nagycsaládos is, amennyiben együttesen utaznak. Az átalakításokkal a 280 ezer fogyatékkal élőről sem feledkeztek meg: ők is ingyenességet kapnak az eddigi 90 százalékos kedvezmény helyett.

A tarifarendszer-váltást Lázár János építési és közlekedési miniszter és Papp László polgármester sajtótájékoztató keretében jelentette be.

Forrás: Napló-archív

– Március 1-jétől új tarifarendszer teszi egyszerűbbé, olcsóbbá a közösségi közlekedést mintegy 3,5-4 millió ember számára. A hónap eleji bérletvásárlási csúcsidőszakban az átállás különösen sokakat érinthet, ezért utasainknak bérletváltás előtt érdemes a www.ujtarifa.hu weboldalunk segítségével áttekinteni a változásokat, kedvezményeket – írta a Hajdú Online megkeresésére a MÁV Kommunikációs Igazgatósága. Mint megtudtuk, a tarifa- és kedvezményrendszer bevezetésének első néhány napján forgalmi szempontból nem jelentkeztek problémák, a vonatokon nem alakult ki zsúfoltság.

– A tarifareform hatásait hosszú távon érdemes majd vizsgálni; az ország- és vármegyebérletek májusi bevezetését követően is szeptemberre alakultak ki a trendek. Korábbi időszakkal való összehasonlítással nem tudunk szolgálni, ugyanis a díjmentesen, ország- vagy vármegyebérlettel és az új napijegyekkel (Vármegye24, Magyarország24) utazók számáról nem állnak rendelkezésre adatok – válaszolta a közlekedési vállalat az első napok tapasztalataira vonatkozó kérdésünkre.

Debrecenben is ingyen utaznak a gyerekek a helyi járatokon

Az új tarifarendszer bevezetéséről, valamint a 14 éven aluliak ingyenes utazásáról először Debrecenben beszélt az építési és közlekedési tárca minisztere. Ezen a sajtótájékoztatón jelentette be a cívisváros polgármestere, Papp László: a helyi közösségi közlekedésben lehetővé teszik Debrecenben tanuló diákok ingyenes utazását.

A javaslatot később a város közgyűlése szintén támogatta, így április 1-től a debreceni köznevelési és közoktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező, 14 éven aluli fiatalok ingyenesen vehetik igénybe a DKV járatait.

A tanulók annak a tanévnek az utolsó napjáig (augusztus 31-ig) vehetik igénybe díjmentesen a szolgáltatást, amelyben a 14. életévüket betöltik.

– A jogosultak a Debrecen Városkártyájukat használhatják majd, mint bérletet, illetve új, úgynevezett Junior Kártyát is bevezet az önkormányzat. Ez utóbbit a debreceni lakóhellyel nem rendelkező, de a városban működő óvodákba, iskolákba vidékről bejáró gyermekek igényelhetik, illetve azon 6-14 év közötti, debreceni lakóhellyel rendelkező gyermekek, akik nem rendelkeznek városkártyával, vagy van Városkártyájuk, de különálló kártyán szeretnék a diákbérletet használni – számoltunk be korábban. A kedvezményre jogosító kártyát elektronikus úton igényelhetik a szülők, március 1-ig több mint 8500 gyermeket regisztráltak.