Többször írtunk arról a tragikus autóbalesetről, ami március 8-án történt Sáránd és Derecske között: egy személyautó frontálisan ütközött egy kamionnal. A gépkocsi sofőrje súlyosan megsérült, az autó másik utasa azonban a helyszínen életét vesztette.

Konyári Sándor alig 20 éves volt, a fiatalembert március 28-án, csütörtökön reggel 9 órakor búcsúztatja a Hajdúböszörményi Köztemető „B” ravatalozótermében családja, barátai és mindenki, aki tiszteletét szeretné leróni a fiatalember előtt.

Édesanyja a Haonnak nyilatkozva elmondta, Sanyi nagyon segítőkész ember volt, nyugodt természetű, mégis céltudatos. Amit szeretett volna, azt elérte.

Sanyi egy életvidám fiú volt, soha nem volt szomorú. Erdészeti szakiskolát végzett 2022-ben. Habár szerette a szakmáját, valójában az autók világa mindig sokkal jobban vonzotta, ezért karosszérialakatosnak kezdett tanulni Debrecenben. Egy éve volt hátra az iskolából, utána Németországba szeretett volna kiköltözni

– mondta. Hozzátette, fiának rengeteg terve volt a jövőre nézve, sok mindent szeretett volna megvalósítani. Legjobb barátjával – a balesetet szenvedett autó vezetőjével – közösen szerették volna elérni a céljaikat.

Rengetegen szerették

Mint édesanyja mondta, Sanyi hétköznapjait az iskolában vagy a gyakorlati helyén töltötte. Szabadidejében gyakran a kocsikat bütykölte, már kiskorától kezdve érdekelték az autók, a szerelés, a javítás. A böszörményi otthonában még egy kis műhelyt is szeretett volna létrehozni, de erre sajnos már nem volt lehetősége.

Gyakran jártak autós találkozókra, rendezvényekre. Emellett egy online számítógépes játékkal is gyakran játszott, aminek játékmestere, adminisztrátora is volt. Így szerzett rengeteg külföldi barátot is.