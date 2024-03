Az idei büdzsében 6 milliárd 241 millió 926 ezer forint főösszeggel kalkulál Nádudvar önkormányzata. A közelmúlt dinamikusan növekvő költségvetésének oka: a működési kiadások folyamatos, inflációt megközelítő emelkedése, a fejlesztési kiadások ugrásszerű növekedése, valamint a bevételi oldalon a vállalkozások eredményes gazdálkodása. Az elmúlt évekhez hasonlóan az intézmények energiafelhasználási költségei most is jelentős tételt jelentenek, különösen úgy, hogy a földgáz- és a villamosenergia-árak emelkedéséhez idén „csatlakozott” az ivóvíz szolgáltatási díjak jelentős mértékű növekedése is.

Sőt, a stabil pénzügyi helyzetnek köszönhetően 30 év után kizárólagos önkormányzati tulajdonba kerülhet a város két központi intézménye, a művelődési ház és a gyógyfürdő, melyeknek fele idáig vállalati kézben volt. A teljes tulajdonlás lehetővé teszi majd a nagyobb volumenű fejlesztéseket pályázatok segítségével.

Útfejlesztésekre közel 600 millió forintot fordítanak kül- és belterületen egyaránt, a civil szervezetek támogatására 46 millió forint jut. Az éves működés és a béremelések forrása is biztosított.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásokból 1,5 milliárd forint értékű fejlesztést valósítanak meg.

Támogatások a lakosságnak

A városatyák és városanyák arról is döntöttek, hogy a lakosság számára még több támogatási lehetőség nyílik meg az önkormányzat részéről, emelkedik az elemi kár miatti rendkívüli települési támogatás, a tűzifatámogatás összeghatára és a babaköszöntő csomag értéke is. Az újonnan bevezetett hátralékkezelési támogatás azoknak segíthet, akik nem tudják finanszírozni az egyes, elsősorban lakhatásukkal összefüggő kiadásaik emelkedését és fennáll annak a veszélye, hogy a hátralék felhalmozás miatt a szolgáltatást kikapcsolják náluk.

Utolsó napirendi pontként, már zárt ülésen titkos, írásbeli szavazással megválasztották a város idei kitüntetettjeit: díszpolgár, Pro Urbe emlékérmesek és Kövy-díjasok személyére voksoltak. Idén összesen hat főt találtak méltónak az elismerésekre. Kilétük a március 15-i városi ünnepségig nem nyilvános.