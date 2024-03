Boldog, önfeledt pillanatokat kaptak lencsevégre március 15-én Debrecenben, a Sziget-kékben, amelyet Papp László polgármester a közösségi oldalán is megosztott. Mint írta, a szép időnek köszönhetően ismét megtelt a nagyerdei játszótér.

A posztban pedig még egy bejelentést is tett, mint írta, a boldog gyermekpillanatokért és a családok szabadidős lehetőségeinek bővítése érdekében idén is folytatják a debreceni játszóterek felújítását, karbantartását, sőt újakat is építünk.