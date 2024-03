A legtöbb ember vágya, hogy megszerezze a B kategóriás jogosítványt, viszont ez keveseknek sikerül elsőre, ami nem meglepő, ugyanis szigorú feltételeknek kell megfelelni. Hajdu Kristóf gépjárművezető-szakoktató a Haon kérésére összeszedett néhány olyan hibát, amelyek miatt a forgalmi vizsga sikertelenségéhez vezethet.

Hajdu Kristóf gépjárművezető-szakoktató megosztott néhány olyan tipikus hibát, melyek azonnali bukáshoz vezethetnek a forgalmi vizsgán

Forrás: Napló-archív

Hajdu Kristóf elöljáróban megosztotta, ha az emlékeit felidézi, a leggyakoribb sikertelenséget okozó hiba az, ha az oktató beavatkozik. A szabályzat is megfogalmazza: az oktatói beavatkozás sikertelenséget okozó hiba, teszi ezt akár tettel, akár szóval.

Ez azt jelenti, nem kell az, hogy az oktató belelépjen a saját fékpedáljába vagy belenyúljon a kormányba, elegendő az is, ha a diákot felszólítja valamire. Ez utóbbi ritkábban történik meg, általában az oktatók az utolsó utáni pillanatig kivárnak, ahol már a fizikai beavatkozás kötelezővé válik.

A beavatkozásnak az oka bármi lehet, de általában valamilyen veszélyhelyzet elhárítása az. Ilyen veszélyhelyzet például a gyalogos-átkelőhelyhez érkezve, a gyalogos elsőbbségének biztosításának az elmulasztása. Van, hogy a diák rosszul méri fel a saját és a gyalogos pozícióját az átkelőhely vonatkozásában. Sokszor úgy gondolkodnak, még nagyon messze volt, de az a tapasztalat, sajnos általában ilyenkor csak azt látja a diák, hogy a gyalogos még 5-10 méterre van az átkelőhely kezdetétől, és nem méri fel, hogy amíg ő azt a 50-80 métert elautózza az átkelőhelyig, addigra a gyalogos is lesétálja azt az 5-10 métert. Ilyenkor egyszerre érkezünk meg, és azonnal a gyalogosnak lesz elsőbbsége alapesetben – fogalmazott.

A forgalmi vizsga egyik mumusa a gyalogos-átkelőhely

Forrás: MW-archív

Hozzátette, további veszélyhelyzet az elsőbbségadás elmulasztása. Itt egyszerű a felállás, érkezünk egy kereszteződéshez, ahol az „Elsőbbségadás kötelező” vagy „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblát figyelmen kívül hagyja a diák, és nem ad elsőbbséget az érkező járműnek.

Sikertelenséget okozó hibák a B kategóriás forgalmi vizsgán

– Igencsak gyakran találkozhatunk gyorshajtással is. Általában a „frissen” kirakott, javarészt úton folyó munkálatok miatti 30-as sebességkorlátozó táblákat szokták figyelmen kívül hagyni a vizsgadrukk során. Van egy minimális rugalmasság a vizsgabiztosokban, de 10 százaléknál nagyobb eltérést városon belül már nem nagyon tolerálnak – emelte ki. Rámutatott: visszatérő hiba még a menetrend szerint járó autóbusz és trolibusz részére járó elsőbbségadás elmulasztása. Itt is általában a figyelmetlenség és a vizsgadrukk a forrása a hibának.

Mire figyeljünk a forgalmi vizsgán?

Hajdu Kristóf kiemelte, a záróvonal is egyfajta mumus. Hiába nem döccen, mégis úgy kell gondolni rá, mint egy betonfalra, ugyanis, ha figyelmetlenül rámegy a diák, annak sikertelen vizsga az eredménye. – Kerékpáros melletti rossz oldaltáv! Ebben a szituációban általában a rossz példa szokta megvezetni a diákot. Egy kerékpároshoz közeledve, a járművezető jelölt előtt haladó másik sofőr esetleg nem megfelelő oldaltávval (kevesebb, mint másfél méter) halad el a kerékpáros mellett, és a diák azt hiszi, hogy akkor ő is mehet. Ha viszont nincs meg a másfél méter oldaltáv a jármű oldala és a kerékpáros között, akkor az oktató nem hagyhatja, hogy mellé hajtson a diák. De ha már itt tartunk, akkor a padkát se felejtsük el, mivel sikertelen eredménnyel zárja a vizsgáját az a diák, aki például egy jobbra kis ívben történő kanyarodásnál elvéti az ívet, és a jobb hátsó kereket felhúzza az útpadkára – húzta alá. Majd rátért a parkolási manőverekre.

Van, hogy a diák az izgatottsága miatt nem tudja a kötelező parkolási feladatot végrehajtani, itt általában a figyelmetlenség miatt a koccanást elkerülendő, az oktató be is avatkozik. De van az az eset, amikor a várakozási feladat kiadását követően nem bukkan fel egy szabad parkolóhely sem, és amikor már-már mágikusan a diák elé tárul egy szabad hely, már nem marad ereje észrevenni, hogy az egy mozgáskorlátozott parkoló. Ha itt végzi el a várakozási feladatot, akkor ismét sikertelen a vizsgaeredmény

– ismertette.

Forgalmi vizsgán se parkoljunk mozgáskorlátozott parkolóba

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Továbbá kiemelte, az egyirányú útról történő kanyarodásra is fokozottan oda kell figyelni.

– A B kategóriás forgalmi vizsga kötelező eleme, az egyirányú útról történő balra kanyarodás. Itt a szabály arra kötelezi a járművezetőt, hogy az adott helyzethez mérten az úttest bal oldalához kell húzódni, a balra kanyarodás megkezdése előtt. Ha a diák nem veszi észre, hogy az adott szakasz egyirányú, akkor könnyedén téveszt és a jobb oldaláról akarna kanyarodni, ami nem szabályos – hangsúlyozta.

A tanulóvezető elmulasztja az irányjelző használatát

A gépjárművezető-szakoktató felhívta a figyelmet, a diák akár elmulasztja az irányjelző használatát, akár megtévesztő irányjelzést ad, a vizsga sikertelen. Ez utóbbi eset megtévesztő jellege abból adódik, hogy egy előzési, kikerülési vagy sávváltási manővert követően nem kapcsol ki az irányjelző, és egy kereszteződésben nem az irányjelzésnek megfelelő irányba halad tovább a diák.

Továbbá szó esett a sávváltásról is. A szakember úgy fogalmazott, Debrecenben számos olyan kereszteződés van, ahol több sávból lehet kanyarodni és több sávba is lehet érkezni. – Abban az esetben, ha ugyanannyi sáv indul a kanyarodás előtt, mint amennyi érkezik is a kanyarodást követően, akkor ugyanoda kell érkezni, ahonnan indultunk. Sok esetben ezt a diák rosszul méri fel, és kanyarodás alatt nem követi a forgalmi sávját, figyelmetlenül sávot vált a kereszteződésben, és ilyenkor alakulnak ki kényelmetlen szituációk. Ezekre a kereszteződésekre néhány példa: a Csapó és Burgundia találkozása; a Burgundia-Kossuth; Mester-Pesti; Nyugati-Hatvan; Nyugati-Széchenyi kereszteződések – részletezte. Megjegyezte,

a holttér egy valós veszélyt rejt magában, túl könnyen fér el benne gyalogos, kerékpáros, motoros, de extrém esetben egy személyautó is benne ragadhat. Ezért a holttér ellenőrzésének az elmulasztása – akár egy alkalommal is – azonnali sikertelenséget okozhat.

A forgalmi vizsga színházi jellege...

A szakember a drámai hatás kedvéért néhány olyan sikertelenséget okozó hibát is felhozott, ami inkább a forgalmi vizsga színházi jellegét erősíti. – Napi első elindulás előtti ellenőrzési feladatok során a „fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja” a diák, tehát közvetlen elindulást követően nem áll meg azonnal, mondhatni a fékpróba elmarad. Tegyük a szívünkre a kezünket, ezt mindenki csinálja? Vagy mondok egy másikat, a meghatározott feladatot második próbálkozást követően sem képes megfelelő módon végrehajtani a tanuló, tehát egy parkolási feladatnál a második próbálkozás után sem jó a végeredmény, a vizsga sikertelen. Ismét jöhet a kezünk a szívünkre, oly’ nagy baj, ha csak a harmadik próbálkozásra áll be egy kacifántosabb helyre? – összegezte.