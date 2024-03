Többek közt a tavaszias időjárásnak köszönhetően sokan megfordultak a debreceni Bartók Béla úti rutinpályán, a program délelőtt 8 órától délután 14 óráig tartott, és már a reggeli órákban több résztvevő volt, mint a tavalyi évben egész nap. A vasparipák szerelmesei megosztották, nem először vesznek részt az eseményen, ugyanis nemcsak kellemes, de egyben hasznos időtöltésnek gondolják. Rámutattak, tavaly nem volt ilyen jó az idő, esett az eső, szóval kissé elázva értek haza, ezért is gondolták, ha egy évvel korábban is bevállalták, hogy egy kicsit szlalomoznak a pályán, akkor most sem hagyják ki. – Mindig van mit tanulni a motorozásról, és az sem biztos, feltétlenül a saját bőrünkön kell megtapasztalni dolgokat. Ez a fél nap tökéletes arra, hogy megvitassuk egymással az ismereteinket, sőt, egymás járgányainak a tudásáról is többet megtudhatunk – fogalmazott az egyik résztvevő.

Mindig van mit tanulni a motorozásról

Forrás: Molnár Péter

Cél a balesetek megelőzés

Az állomáson jelen volt Tasnádi Zoltán, a Kormányhivatal Közlekedési Hatóságának főosztályvezetője, aki a Haon kérésére össze foglaltak a felkészítő lényegét: – A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal és a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedés Biztonságáért Alapítvány idén sem akart megfeledkezni a motorosokról, ugyanis azt valljuk, a vasparipás szezon nem kezdődhet el Tavaszi motoros műszaki- és vezetéstechnikai felkészítő nélkül – nyomatékosított. Kiemelte, a program elsődleges célja: a balesetek megelőzése.

Alapvetően az egész rendezvénynek az a lényege, hogy miután a motorosok a téli álmukból felkelnek, és előveszik a motorkerékpárokat, akkor mind a technika, mind pedig a motoros tudása egy picit be van rozsdásodva. Éppen ezért az első tavaszi napsugaraknál szeretnénk segíteni abban, hogy a kollégáim a felkészítőn a kétkerekű járművek műszaki állapotfelmérését ingyenesen végzik el, és amennyiben a motorok a műszaki vizsgára alkalmasak, a rendezvényen le is tudjuk műszakiztatni azokat

– tette hozzá a főosztályvezető.

A középkorúak érdeklődtek inkább

Továbbá részletezte, a nyílt napon az első és leglényegesebb szempont, hogy átnézik műszakilag a motort, illetve ezzel párhuzamosan a parkolóban mindig felépítenek egy motoros pályát, ahol lehet gyakorolni, és a sofőr fel tudja frissíteni a tudását, van egy instruktor, aki mindenben segít. Megmutatja, hogy kell menni a rutinpályán, illetve a csoportos motorozást is lehet gyakorolni, milyen követési távolságot kell tartani.

Az érdeklődők között vegyes a korosztály, de azt látom, akik itt vannak, ők nagymotorral érkeztek, nagyon kevés a robogós, viszont őket is mindig szeretettel várjuk. Akiknek eszébe jut és fontosnak tartja, tájékozódik a rendezvényről, az inkább a középkorú korosztály, a 30-50 év közöttiek

– jegyezte meg.