Földes egyre közelebb kerül Debrecenhez

Népszerű település lett Földes! Már nemcsak az egykor elköltözöttek térnek vissza egyre nagyobb számban, hanem olyanok is, főleg fiatalok, akiknek sem rokonuk, sem ismerősük nincs a Hajdúság déli peremén lévő településen. Ahhoz, hogy ennek okát megértsük, elég csak a térképre nézni: Debrecentől 35 kilométerre dél-délnyugati irányban, jó minőségű, de kevésbé forgalmas mellékúton elérhető a vármegyeszékhely, aki pedig autópályán szeretne elutazni az ország távolabbi tájaira, 15 kilométert kell csak autóznia a sztrádáig. Néhány év múlva pedig Földestől néhány kilométerre húz majd el az M4-es autóút, a faluhoz közvetlen lehajtóval. És ez csak a közlekedés.

Földesen azonban megvan minden, ami a nyugodt falusi élethez kell: kiváló közbiztonság, nagyon jó termőföld, bölcsőde, óvoda, oktatási intézmény, ami a gyermekek biztonságos fejlődéséhez kell. Jeneiné Egri Izabella polgármester úgy látja, mindezek okán választják mind többen lakóhelyül Földest.

– Nagyon örülünk, amikor fiatalok érkeznek a településünkre, hiszen ez jelenti a népességszám növekedését, továbbá az intézményeink még jobb kihasználtságát a csemeték adott életkora alapján. Azt, hogy mennyivel növekedett Földes lakosságszáma, azt majd csak a hivatalos adatok megérkezése után tudom megmondani. Öt-hat újonnan érkezett családnál született már gyermek, az viszont bizonyos, hogy az óvodában is és az iskolában is több a gyerek a korábbinál. Tehát úgy gondolom, ahogy a gyermekek növekednek, még jobban érezhető lesz a kedvező változás az intézményeinkben – beszélt a lakosság számszerű és korosztályok szerinti változásáról a polgármester.

Elmondta azt is, hogy az újonnan érkezők általában régebbi épületeket vásárolnak, majd azt felújítják, és abba költöznek be. Ez pedig megemelte az ingatlanárakat. Két olyan család is telepedett az elmúlt hetekben, akik januárban intézték a lakásvásárlást, összeházasodtak, mert úgy gondolták, hogy a debreceni munkahelyükhöz viszonylag közel, Földesen telepednek le, hiszen autóval 20 perc alatt a vármegyeszékhely előtti felüljárón lehet lenni.

Mi már jeleztük a Volánnak, a MÁV-nak, hogyha a debreceni nagy gyárak elkészülnek, azokban elkezdődik a termelés, akkor a menetrendek összeállításakor vegyék figyelembe, hogy a műszakok kezdésére beérjenek a dolgozók, a műszak végén pedig ne várakozzanak sokat a járművekre. A közlekedési társaságok pedig jelezték, hogy kérésünket figyelembe fogják venni

– mondta Jeneiné Egri Izabella.

A 42-es felújítása is elkészülhet

Szó volt már cikkünkben Földes és Debrecen közötti jó közlekedésről, viszont nem lehet elmenni szó nélkül a település nagy problémája, a Püspökladány és Berettyóújfalu felé kapcsolatot jelentő 42-es főút siralmas állapota mellett.

Az elmúlt hónapokban két tanácskozáson is voltak a térség vezetői, köztük a földesi polgármester. Decemberben az Építési és Közlekedési Minisztériumban Ágh Péter államtitkár és a közút képviselője, januárban pedig Püspökladányban találkoztak a vármegyei közút vezetőivel, valamint az országgyűlési képviselőkkel. A felújítás két lehetséges módjáról beszéltek.

Az egyik szerint szakaszolva a legrosszabb részeket javítanák meg, míg a másikban a teljes szakaszt aszfaltoznák újra. Ez utóbbira azonban – a közút jelzése alapján – nincs lehetőség, így marad a szakaszolás. Ebben Földes Püspökladány és Berettyóújfalu irányába is szerepel. A munkálatokat még az idén elkezdhetik és várhatóan jövőre befejezik. Ez tovább javíthatja Földes helyzeti előnyét, mint ahogy az is, ha a Debrecenbe tartó 4805-ös út Földestől délre lévő, Sápon, Bihartordán át Nagyrábéig terjedő szakaszát is felújítanák.