A geotermikus energia hasznosításában Földesnek úttörő szerepe volt, van Hajdú-Biharban. Ennek eredményeként az önkormányzat az intézményei fűtésére két-két és fél éve már nem használ gázt. Az energiatakarékosságban és ezzel összefüggésben a fűtési költségek megtakarításában sokat segít az is, hogy az intézmények épületeinek egy részét energetikailag korszerűsítette a faluvezetés.

Az iskola és az óvoda új épületrészében használják a geotermikus fűtést, és a tapasztalatok nagyon jók. Ezt a fűtési módot szeretnék idővel mindkét intézmény egészére kiterjeszteni.

– Itt jelentős a költségmegtakarítás. Úgy gondolom, fontos dolog, hogy minél kevesebb legyen az intézmény működési költsége, és az ott folyó munkához biztosítsuk a minőségi feltételeket. Emiatt is szeretnénk a geotermikus fűtést még jobban kiterjeszteni. Tervben van a könyvtár, a közösségi ház, továbbá minden önkormányzati intézmény rákötése erre a fűtési lehetőségre.

Bízunk benne, hogy a dédelgetett álmunk, hogy egyszer majd az egész települést be fogja hálózni a geotermikus fűtési rendszer, az is meg tud valósulni hosszú távon

– közölte a Cívishírnek Jeneiné Egri Izabella, Földes polgármestere, aki az eddigi költségmegtakarításról elmondta, hogy a 2022-es esztendőben körülbelül nyolcmillió forintot spóroltak. De – mint fogalmazott – lesz ez több is, mivel az intézményeik egy részében még az 1980-as években beépített nyílászárók vannak, és azokat folyamatosan cserélik.

Bővítenék a helyi szálláslehetőségeket

– Amikor a geotermikus fűtésről kezdtünk gondolkodni, a tervekről a lakosságot falugyűléseken tájékoztattam, és nyitottak voltak rá az emberek, hiszen mindenkinek számít, mennyit költ rezsire. Úgy gondoltuk, hogy amikor adottak lesznek a kapacitásaink és lehetőségeink, a lakosságnak is lehetőséget adunk a csatlakozásra. Ennek kiépítése költséges, pályázati támogatás nélkül nem megy, és bízunk benne, hogy lesz majd ezt lehetővé tevő pályázat. Amint ez kiépül, a rendszer működtetését az önkormányzatunk a költségvetéséből tudja majd fedezni, úgy gondolom. Az irány tehát az, hogy idővel a lakosoknak is tudjuk majd biztosítani a geotermikus fűtést. Ez egy hosszú távú terv, előtte azonban az összes intézményt szeretnénk csatlakoztatni a hálózatra. Hála Istennek a kutunk úgynevezett pozitív kút, és bírja a leterhelést – tájékoztatta a Cívishírt a polgármester, akivel ennél a pontnál rá is kanyarodtunk a földesi termálvíz eredeti célú hasznosítására, tehát a strandfürdőre. Az önkormányzat ezt a létesítményét is szeretné korszerűsíteni. Ez a projekt azonban még csak a tervek készítésénél tart, és azért vágtak bele, mert hosszú távú elképzeléseik szerint a gyógyvíz a település számára igen fontos lehetőség, amely a turizmus tekintetében is talán kitörési pontot jelent.