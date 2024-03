A szabadságharc Debrecenből irányított dicsőséges tavaszi hadjáratában a Sárrét településeiről a Nemzeti Őrseregben több száz nemzetőr részvételét jegyezte fel a krónikás.

Földesről 52-en vonultak be akkor. A magyar nemzet nem feledkezett el róluk és a magyar szabadságharc sokezernyi hőséről: a március 15-i nemzeti ünnepen idézzük fel emléküket.

Emlékük ma is él

Földes egykori hős honvédjeire emlékezve lapoztunk bele abba az emlékfüzetbe, melyet a helyi 48-as Ifjúsági Bizottság adott ki 76 éve, a szabadságharc százéves évfordulóján.

A szabadságharcban elesett földesi honvédek emlékműve

A Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából 1948-ban Sólyom József tanító fáradtságot nem ismerő gyűjtőmunkájával azt az igaz történeti képet szerette volna akkor a falu lakosai elé állítani, amelyik akkor is élt és megmaradt a leszármazottak, a fiúk és unokák szívében, emlékezetében.

A 48-as honvédek sírjait már elnyelte az anyaföld, fejfáik elkorhadtak a múló időben. De hála ennek az emlékfüzetnek, a földesi 48-as honvédek hősiessége tovább él. A haza szabadságáért több harcteret megjártak, hős tábornokok seregében harcoltak, éltek és haltak.

Komáromtól Világosig

Héti Jánost osztrák katonafogdosók Földesen, a faluháza elől vitték el tíz évre Galíciába huszárnak. Onnan 1848-ban szökött haza, és beállt honvédnak Nagy Sándor tábornok seregébe. Furkó Bálint Görgey keze alatt szolgált Világosnál. Pércsy László 19 éves korában önként állt a Kossuth címere díszítette nemzeti lobogó alá.

Amikor Kossuth Debrecenben megszemlélte a honvédcsapatokat, a kormányzó-elnök kezet fogott vele. E kézfogásra haláláig büszke volt.

Végigharcolta a szabadságharcot. Találkozott Petőfivel is, akinek egy-egy versét hallgatva a honvédtársakkal a halálba is nótás kedvvel rohantak. Benke Lajos Damjanich vörössipkás vitéze lehetett. Benke Gábornak Világostól sikerült hazajönnie lovastól, nyergestől. Fegyvereit is hazahozta. Nagy Ferenc, Pércsy Lajos, Nagy Mihály, Sápy László és Balásy György tizenkét földivel Tiszalúcnál szolgált, az őrseregben. Fegyverük csak kiegyesített kasza, vasvilla és vashorog volt.

A magyar szabadságvágy jelképe

Karacs József diák volt a debreceni református kollégiumban. Otthagyta az iskolapadot, és kardot vett a kezébe. Kapitány lett Nagy Sándor seregében. Amikor elveszett a szabadság ügye, hazajött. Nem tanult tovább.

Lelkészjelöltként lett honvédfőhadnagy K. Nagy Sándor, aki Kossuth segédtisztjeként szolgált, és elkísérte Kossuthot a száműzetésbe Törökföldre is.

Kemecsey Mihály Bem seregében szolgált, miután Lombardiából hazaszökött a magyar szabadságért harcolni. Nagy Balázs 19 éves korában ment el honvédnak. Nem jött többé haza. Széles Sándor Komáromban Klapkának volt a honvédje. Szörnyi Pál az őrseregben a Földesről kirendelt 20 szekeres között szolgált. Körtvélyesy Ferenc a kovácsmesterséget hagyta el önként, amikor a haza veszélybe került. Görgey csapatában szolgált a fegyverletételig.

Gaál Sándor is önként ment el harcolni. Saját erejéből küzdötte fel magát a vezetők közé. Úgy tudjuk, hogy honvéd ezredesként halt hősi halált Erdély földjén. Bem seregében szolgált.