Tisztában kell lennie a gyereknek azzal, hogy az érettséginek súlya van, sok múlik rajta a jövőjét illetően, viszont nincs itt a világvége, ha elrontja. Egy 18 évesre nem tehetünk akkora terhet, hogy azt mondjuk neki, ezen múlik az életed, mert ha nem erős az önértékelése, össze is roppanhat. Sok múlik rajta, viszont azt is tudnia kell, hogy az élet mindig ad új lehetőségeket, mindig vannak új utak. Ha most nem sikerül az érettségi, megpróbálhatja jövőre, tanulhat mást, elmehet dolgozni, majd újra megpróbálhatja. Nem dől össze a világ, ha nem úgy sikerül, de tegye oda magát