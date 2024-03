Új dimenziók nyílnak meg előttünk ezzel a laparoszkópos toronnyal. A három dimenziós képalkotó funkciónak köszönhetően gyorsabban, könnyebben lehet műteni, jobban látjuk a saját mozgásunkat és a gyermek anatómiáját is, kisebb lesz a szövődményi ráta és a műtéti idő akár 25 százalékkal is csökkenhet. Emiatt a narkózis ideje is 25 százalékkal rövidül, ami egészségesebb egy fejlődő idegrendszernek. Vizsgálatok kimutatták, hogy a vérzés mennyisége szintén csökken, a gyerekek tehát minden szempontból sokkal jobban járnak