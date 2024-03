Kellemetlen meglepetés várt egy autóst, miután otthagyta a kocsiját egy debreceni parkolóban, a történtekről a Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportban számolt be a sofőr. Egyszer csak azt vette észre, hogy úgy körbeállták a zöld Peugeot-ját a várakozóhelyen, hogy semerre sem tudott volna mozdulni vele.

Na vajon mit gondoltak? Hihetetlen, hogy ennyire nem figyelünk a másikra…

– írta a sofőr, aki több képet is csatolt a posztjához a szorult helyzetről. Az nem derül ki a bejegyzésből, hogy végül melyik autó zárta le hermetikusan a területet, de a kocsik elrendezése alapján tippre a fehér Skoda vezetője lehetett a hunyó. A posztoló azt még hozzátette, hogy a skodás később elhajtott a parkolóból, „mint aki jól végezte dolgát”.

Az eset természetesen a kommentelőket is megmozgatta. A hozzászólók között volt, aki hasonló esetet idézett fel, de olyan is, aki szerint ez a jelenség egyre gyakoribb Debrecenben. Sőt, volt, aki tippet is adott.