Friss fotókon is látható az a fejlesztés, aminek befejeztével – mint ahogy Papp László debreceni polgármester korábban rámutatott –, nemcsak az ipar, de a lakosság számára is biztonságosabb, jobb minőségű vízszolgáltatást tudnak majd nyújtani. Ahogy megírtuk, csütörtökön számoltak be arról, hogy áll most az a projekt, amelyben a Keleti-főcsatorna Felszíni Tisztítómű és a Debrecen 1. számú vízműig húzódó két DN600 átmérőjű ivóvíz-távvezetéket korszerűsítik. A beruházásnak köszönhetően összesen 32 kilométernyi távvezeték épül majd. A fejlesztés részét képezik az új hálózati szivattyúk beépítései, valamint a teljes épülő rendszer korszerű irányítástechnikájának tervezése és kivitelezése.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a vezetékpárt a mai kor elvárásainak maximálisan megfelelő, magas minőségű vezetékkel kötik össze, melynek köszönhetően az adott vezeték egy esetleges üzemzavar esetén átkormányozható és szakaszolható lesz. – A beruházás során 32 kilométer hosszban, 600 milliméter átmérőjű gömbgrafitos öntöttvas cső épül. A fejlesztés eredményeként a vezeték egy úgynevezett okos távvezetékként működik majd, a rendszer működése lehetővé fogja tenni a hálózat üzemállapotának folyamatos felügyeletét – mutatta be a fejlesztést Balla Patrik, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Állami Létesítmények Főmérnökségének vezető elemzője.