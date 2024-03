Mindemellett a gyerekekre leselkedő balesetveszélyes helyzeteket, azok megelőzési lehetőségeit dolgozta fel a kicsikkel játékos formában, ahol a nebulóknak lehetőségük volt feltenni a témával kapcsolatos kérdéseiket, továbbá elmondhatták saját tapasztalataikat is.

Köszönöm ezt az együttműködést a rendőrséggel, ugyanis biztos vagyok benne, közlekedés a témában a rendőrök tudnak a leghitelesebbek lenni

– hangsúlyozta Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatója.

Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatója

Forrás: Czinege Melinda

Az eseményen a nebulók az ismereteiket a gyakorlatban is megmutatták, ugyanis nemcsak elméletben készítik fel a szakemberek a szabályos közlekedésre őket, hanem a gyakorlatban is bemutatják nekik, hogy mire kell figyelni gyalogosként, kerékpárosként vagy utasként (ha például busszal érkeznek az iskolába) a közlekedésben. Így az egyik osztály az intézmény előtti egyik buszmegállóban kapott gyakorlati útmutatást, majd szabályosan, mindenre odafigyelve két zebrán is átkeltek.